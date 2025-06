Labores del Poder Judicial de la CDMX tampoco se reanudarán el próximo lunes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) rechazaron reanudar labores el próximo lunes como solicitó el magistrado presidente de la institución, Rafael Guerra Álvarez.

Esta mañana más de 500 trabajadores se reunieron afuera de la Ciudad Judicial ubicada en la colonia Doctores para manifestarse en contra del magistrado presidente y del secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, quienes ayer en conferencia de prensa afirmaron que sólo un 5% de la base trabajadora rechaza levantar el paro.

“No somos uno, no somos 100, Guerra, Guerra, cuéntanos bien”, gritaban.

“El que no brinque es Guerra, el que no brinque es Guerra”.

En la conferencia de prensa de ayer el magistrado presidente exhortó a los trabajadores a reanudar labores el 30 de junio próximo y prometió no tomar represalias contra ninguno de ellos.

Sin embargo, no garantizó ni el incremento salarial ni las mejoras en las condiciones laborales que los paristas llevan casi un mes solicitando mediante el cierre de todas las instalaciones del Poder Judicial local.

Por ello, los trabajadores rechazaron la invitación del magistrado presidente y afirmaron que no están cerrados al diálogo siempre que las autoridades estén dispuestas a negociar.

“La base trabajadora lo que quiere primero son condiciones laborales dignas (…) nosotros entre todos los reclamos consideramos necesaria la basificación de los trabajadores, primero necesitamos esa garantía jurídica y laboral para poder continuar con nuestras labores, hemos pedido un incremento del 5% adicional al que ya teníamos, no ha habido una contrapropuesta, simplemente se cerraron al ‘no hay dinero’ y de hacerse sería con recortes presupuestales al propio tribunal (…) no hay condiciones para poder regresar si no se cumplen las exigencias mínimas de seguridad laboral”, indicó Héctor Eduardo Vélez Yáñez, secretario de acuerdos de oralidad civil.