Vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc alertan sobre negocios que generan insalubridad e inseguridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir de una inconformidad colectiva, este medio documentó una denuncia ciudadana que pone en evidencia la ocupación indebida de la vía pública en la alcaldía Cuauhtémoc, específicamente en la dirección Yautepec 126, colonia Hipódromo Condesa. Dos negocios de la zona han instalado pérgolas y mobiliario de forma irregular, vulnerando la seguridad del entorno, sin contar con los permisos requeridos por las autoridades locales y sin acatar la normatividad vigente.

Vecinos alertan por inseguridad y presencia de personas en situación de calle

Los residentes de la zona manifestaron su creciente preocupación. Según testimonios de vecinos, estas estructuras ilegales han provocado no solo el bloqueo del paso peatonal, sino también la llegada de personas en situación de calle que utilizan estos espacios como refugio nocturno. Alentadas por la falta de control, estas personas también realizan sus necesidades fisiológicas en las estructuras, generando un ambiente de insalubridad, intimidación e inseguridad para quienes viven allí.

Las personas en situación de calle duermen por las noches en las estructuras irregulares de los negocios.

Proliferación de plagas y afectaciones sanitarias

Además, los vecinos reportaron un incremento considerable de plagas, en particular cucarachas, que han proliferado en el edificio residencial donde operan los negocios así como en dichos establecimientos. Este foco de insalubridad representa un riesgo sanitario para los habitantes de la zona y para los clientes de los locales, además de afectar la calidad de vida de los vecinos.

Las estructuras irregulares de los negocios, han generado la proliferación de cucarachas en los propios comercios y edificios aledaños.

Saturación vial por obstrucción de banquetas

La calle Yautepec, al ser estrecha, se ve aún más comprometida por la ocupación indebida de la banqueta, lo que complica la circulación vehicular y el estacionamiento. La queja recurrente entre los vecinos es la falta de intervención por parte de las autoridades, que hasta el momento no han actuado para resolver esta problemática que sigue creciendo con el paso del tiempo.

La circulación de la calle de Yautepec se ve significativamente afectada por la invasión de las estructuras irregulares.

Llamado a la alcaldesa Rojo de la Vega

La comunidad hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que intervengan y restituyan el orden en la vía pública, garantizando la seguridad y el bienestar en Hipódromo Condesa. La situación ha llegado a un punto crítico y podría derivar en consecuencias más graves si no se atiende con prontitud, aseguran.

Reconocen operativos, pero acusan omisión en su caso

Si bien los vecinos reconocen los esfuerzos de Alessandra Rojo de la Vega por ordenar la alcaldía a través de operativos para retirar estructuras irregulares, incluidas algunas con permisos otorgados por el gobierno central para recaudar dinero, aseguran que su problemática particular no ha sido atendida de forma efectiva.

“Hemos visto que la alcaldesa está contrarrestando este tipo de abusos. Le hemos escrito y, aunque siempre nos responden de manera positiva, no han venido a ayudarnos. Estamos desesperados. Ya somos muchos vecinos que nos hemos quejado con los locatarios, pero son muy agresivos y no han sido empáticos con nuestras inconformidades. Ni siquiera nos han querido mostrar sus 'supuestos' permisos. Sabemos que no los tienen”, comentó uno de los afectados, quien dijo haber sido intimidado por personal de los locales.

Además de ser focos de inseguridad, las estructuras irregulares de ambos establecimientos obstruyen la vialidad generando caos en la circulación vehicular.

Mencionan intimidaciones y falta de permisos

En particular, los vecinos mencionan a un empleado de origen cubano que ha intentado intimidarlos, así como a la dueña de uno de los negocios, una mujer sudamericana que se niega a mostrar los permisos de operación del restaurante venezolano “Chida la Arepa”. Junto a este establecimiento se encuentra el café “Orígenes”, que opera bajo las mismas circunstancias.

“Solo pedimos que trabajen como siempre lo han hecho otros negocios en esos locales: sin obstruir la vía pública ni causar perjuicios. El edificio está protegido por autoridades culturales y a nosotros no nos permiten ni siquiera hacer modificaciones mínimas a la fachada, pero sí permiten que funcionen estos locales que perjudican el valor del inmueble y el patrimonio de la ciudad. Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc y en especial a la alcaldesa Rojo de la Vega para que vengan a atender este atropello”, concluyeron los denunciantes.