Enrique Camargo es destituido de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de más de dos años en los que familiares buscadores exigieron la destitución del titular de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, Enrique Camargo, este lunes 9 de junio el Gobierno capitalino anunció su separación del cargo.

La salida de Camargo abrió un frente de exigencias por parte de colectivos de familias buscadoras, quienes demandan ser parte activa del proceso para definir a la persona que asumirá la titularidad de la Comisión. Para ellas, no se trata solo de un relevo administrativo, sino de una decisión política y humanitaria que debe reconocer su experiencia en el terreno y su derecho a participar.

María del Carmen Gallardo, madre de Pamela Gallardo Volante, desaparecida el 5 de noviembre de 2017, propuso en entrevista con Proceso que el cargo sea ocupado por Sol Salgado, ex comisionada del Estado de México.

En un video mensaje que publicó en su cuenta de X, el secretario de Gobierno, César Cravioto, compartió que hoy mismo se publicó la convocatoria para que los interesados en encabezar la Comisión cuenten con 10 días para enviar sus curriculums y así ser considerados en la terna de candidatos que se enviará a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encargada de determinar un perfil.

Cravioto relató que durante las últimas semanas entabló un diálogo con Camargo, tras el cual acordaron que es momento de que deje la Comisión de Búsqueda local, incluso, recordó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) renovó la dirigencia de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE), pues ahora, en lugar de May Gómez, es Luis Poletti el encargado.

También se refirió a Camargo como un servidor público, responsable, comprometido, a pesar de que durante su gestión hubo colectivos de familias buscadoras que exigieron su destitución y lo señalaron por obstaculizar las labores de búsqueda de personas desaparecidas en la capital mexicana, así como por mostrar poca voluntad para coordinarse con autoridades de otros estados.

Camargo deja la comisión de búsqueda, pero no se despide del Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto le prometió, frente a la cámara, que se quedará en el equipo de la actual administración, “en temas similares a los que viene desempeñando”. Sin embargo, no precisó cuál será el cargo que ocupará.

Según precisó el funcionario, los artículos 23 y 24 de la Ley de Búsqueda establecen los siguientes requisitos para quienes estén interesados en estar al frente de la Comisión:

Ser ciudadana o ciudadano mexicano

Contar con título profesional.

No haber desempeñado los últimos años una dirigencia de algún partido político.

Haberse destacado en actividades profesionales relacionadas con el tema y contar con los conocimientos y la experiencia, sobre todo en temas de derechos humanos, atención a víctimas, búsqueda de personas.

El secretario de Gobierno no mencionó si las víctimas indirectas de desaparición contarán con participación en la toma de decisiones para establecer un nuevo titular de búsqueda en la capital mexicana.

La jefa de Gobierno, ¿no le va a preguntar a las madres buscadoras?

María del Carmen Gallardo busca a su hija, Guadalupe Pamela Gallardo Volante, quien desapareció el 5 de noviembre de 2017 en la carretera Picacho-Ajusco. La madre buscadora de larga data fue una de las luchadoras que exigió a la entonces jefa de Gobierno y ahora presidenta, Claudia Sheinbaum, la instalación de una Comisión de Búsqueda en la capital mexicana.

En mayo de 2019, Sheinbaum instaló la Comisión y desde entonces Gallardo ha sido testigo del desempeño que han demostrado los titulares encargados de la búsqueda de personas. En entrevista con Proceso, recuerda que cuando Sheinbaum decidió designar a Camargo, en abril de 2022, había otras personas preparadas para asumir el puesto: “Esa fue su decisión y a las familias no nos quedó más que aceptar”.

Con Camargo al frente de la Comisión, María del Carmen asegura que enfrentó retrasos para la ejecución de búsquedas en campo para Pamela Gallardo Volante, en las zonas boscosas del Ajusco. También lo acusó por presuntos manejos de intereses y actitudes misóginas.

Con la destitución del funcionario, la madre buscadora se dice feliz, pero exige al Gobierno de la Ciudad de México que la opinión de las madres buscadoras sea tomada en cuenta para la proposición de perfiles que podrían desempeñarse de manera adecuada al frente de la Comisión de Búsqueda de Personas.

Para ella, el más adecuado es el de la ex comisionada de Búsqueda del Estado de México, Sol Salgado, a la que reconoce por su trabajo en la entidad mexiquense.

Además, María del Carmen Gallardo exige que una vez que esté lista la terna de candidatos, las familias buscadoras de todos los colectivos de la capital puedan sentarse con la mandataria a analizar los perfiles seleccionados.

En su opinión, no basta con que las personalidades propuestas cuenten con experiencia en la búsqueda de personas, también deben de tener conocimientos sobre la geografía, el comportamiento criminal y las condiciones particulares: “A mí no me conviene que me traigan a un comisionado de Veracruz, cuando el territorio de Veracruz es muy diferente al de la Ciudad de México”.