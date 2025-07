Dirigencia sindical del PJCDMX en disputa; en riesgo asignación millonaria de apoyos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La disputa por la dirigencia sindical en el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) no sólo se realizará en medio de conflictos laborales y acusaciones contra el líder del sindicato mayoritario sino que pone en juego la asignación millonaria de apoyos por parte de la institución que encabeza Rafael Guerra Álvarez.

Este martes es el último día de labores de los órganos jurisdiccionales de la capital pues a partir del 16 de julio iniciará el primer periodo vacacional del año que durará dos semanas y los trabajadores tendrán hasta las 18:00 horas para participar en la elección sindical.

Durante el paro laboral, los trabajadores exigieron verdaderas elecciones sindicales pues reprocharon que durante los últimos 24 años Diego Valdez Medina ha ocupado la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México (SUTPJCDMX), tiempo en el que, afirman, realiza negociaciones con la presidencia de Rafael Guerra Álvarez sin tomar en cuenta a la base trabajadora, ha colocado a sus familiares en diferentes puestos dentro de la institución, vende plazas y no representa realmente los intereses de los agremiados.

Por ello, al calor de la protesta laboral se formaron tres planillas de trabajadores que el pasado 2 de julio, último día para el registro de cara a la elección que se realizará hoy, acudieron a presentar sus papeles para contender por la dirigencia sindical.

Ese día, al llegar a las instalaciones del SUTPJCDMX los integrantes de la planilla guinda, encabezada por José Nezahualcóyotl Salinas; la blanca, encabezada por Erika Ojeda Contreras y la azul, de Araceli Mendoza Gómez, fueron informados de que no podían ingresar al lugar porque no estaban dentro del horario establecido para la recepción de documentos.

Los trabajadores que apoyaban a los tres aspirantes a candidatos comenzaron a gritar que la convocatoria no establecía horario, por lo que, luego de intercambiar gritos con los integrantes de la Comisión Electoral fueron recibidos.

A pesar de que sus documentos fueron recibidos, al día siguiente las planillas fueron notificadas de que sus registros no fueron válidos bajo el argumento de que las firmas que presentaron eran falsas, que no cumplían con la paridad de género y que no cumplían con los 15 años mínimo de “experiencia sindical”.

“El único que cumple (esa condición) es el actual líder, porque tiene al menos 15 años en un cargo sindical, por tener 24 años en el Comité Ejecutivo, con ese pseudolíder nadie en el gremio tiene derecho a participar, sólo él”, acusaron desde el pasado 4 de julio las tres planillas que se unificaron para protestar contra las irregularidades de la elección.

Ayer en conferencia de prensa los integrantes de las tres planillas anunciaron que presentaron una impugnación a la elección ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo que instaron a las autoridades a detener la votación.

Para ello, alegaron que Diego Valdez está impedido para participar en la elección debido a que indicaron que es trabajador de confianza, no cumple con el periodo cotizando en el sindicato que es mínimo de 3 años y él tiene un mes y tiene carpeta de investigación abierta por denuncias derivadas de la elección pasada.

“Hay inclusive carpetas de investigación hacia la gente que él opera para vender las plazas”, dijeron.

“La base trabajadora ya está harta de que le venda plazas, basificaciones y hasta permutas”.

Denunciaron que a algunos trabajadores que participaron en el paro les han retrasado sus pagos de nómina, lo que consideraron como un acto intimidatorio, por lo que invitaron a la base a no participar en la elección.

Asignaciones millonarias en juego

De acuerdo con los documentos públicos del PJCDMX anualmente los sindicatos reconocidos por la institución reciben apoyos millonarios por parte de la institución.

En el primer trimestre los recursos fueron repartidos entre los sindicatos de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX; el SUTPJCDMX y el Sindicato de Empleados del Servicio de Anales de Jurisprudencia para actividades deportivas, día de la madre, renta y gastos operativos.

El SUTPJCDMX, liderado por Diego Valdez recibió 3 millones 250 mil pesos de apoyo para el Día de la Madre; mensualmente recibe 55 mil pesos para actividades deportivas, por lo que en el primer trimestre recibió 165 mil pesos por este concepto; 150 mil pesos mensuales para renta y gastos operativos que significaron un pago de 450 mil pesos.

Es decir, que entre enero y marzo de este año, el PJCDMX le entregó a la administración de Valdez 3 millones 865 mil pesos.