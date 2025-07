Israel Cortes Angulo: El menor de 12 años que desapareció en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Para atender los casos de desaparición, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) concentra sus esfuerzos en casos mediáticos, mientras otras familias buscadoras denuncian que son ignoradas sistemáticamente, maltratadas y revictimizadas por las autoridades, que además muestran una preocupante ineficiencia en su labor.

“Hemos comprendido las cosas, desgraciadamente, en este tipo de casos, porque uno piensa que nunca le van a pasar y es la realidad. Ojalá que todas las personas que tenemos desaparecidos tuviéramos el mismo tipo de difusión que está teniendo a la señorita que se perdió en el Ajusco (Ana Amelie García, desaparecida el pasado 12 de julio), yo creo que la Fiscalía tiene el poder y tiene el personal para difundir la desaparición de las personas de la misma manera que lo están promoviendo para la búsqueda de la señorita”, declaró a Proceso Óscar Enrique Cortes Ortiz, tío de Israel Cortes Angulo, un niño de 12 años que desapareció el pasado 3 de julio, en la colonia San Juan Xalapa, de la alcaldía Iztapalapa.

La familia del menor tardó menos de 24 horas en levantar una Alerta Amber ante la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización o Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE): “En la ficha de búsqueda viene que mi niño llevaba puesto un pants gris al momento de su desaparición, una camisa a rayas color azul y grises, llevaba sandalias negras, tenía varias cicatrices en la cabeza y complexión delgada”.

En la FIPEDE, Cortés enfrentó la indolencia de las autoridades que lo hicieron esperar más de diez horas tan solo para levantar el reporte. Lo llevaron a tal punto de desesperación que, con apoyo de sus vecinos, cerró la circulación vial en Periférico Oriente, a la altura del Teletón de Iztapalapa.

Sin embargo, la atención de las autoridades no mejoró. A veinte días de la desaparición de Israel Cortes Angulo, su tío denunció que las investigaciones están paradas y las autoridades encargadas de la búsqueda de personas no han realizado ni siquiera el volanteo de la ficha de desaparición.

Han sido los propios familiares quienes han circulado la fotografía del menor por todos los medios posibles, ya sea impresa junto con las señas particulares, o mediante la difusión en redes sociales.

Mientras, los esfuerzos de la Fiscalía por localizarlo son mínimos, por ejemplo, dilataron la revisión de las cámaras de seguridad por una semana, hasta que no fue posible realizar un análisis puntual de ellas: “Ya pasó tanto tiempo y las cámaras hasta cierto tiempo dejan de grabar y se reinician. Yo le cuestioné a la señorita, si eran 30 cámaras y si ellos ya sabían, yo les había dicho más o menos el rumbo que pudo haber tomado mi sobrino, porque no lo habían hecho. Me dijeron que son muchas horas de grabaciones y, pues, ya las borraron”.

Óscar Enrique Cortes Ortiz también enfrentó trabas burocráticas: “Te mandan a lugares que no son, te dicen que puedes revisar las cámaras y después resulta que tenía que ir la Policía de Investigación, me mandaron a las oficinas de Metro Juárez (de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc) y no laboraban los fines de semana”.

Aunque celebra el despliegue operativo que las autoridades han realizado la última semana para localizar a la joven de 19 años que desapareció en el Ajusco, Ana Amelie García, el buscador no puede evitar cuestionarse por qué la localización de su sobrino no ha recibido la misma atención o los mismos recursos, tanto humanos como materiales: “Creo que todos los familiares de personas desaparecidas nos merecemos la misma difusión que ha tenido esta chica, yo cuando entré a la primera mesa de diálogo –celebrada el pasado 20 de julio– con la señorita Jaqueline Palmeros, había más de 50 policías en la investigación de la señorita, ni una semana tiene y mi sobrino ya tiene más de 20 días y no han hecho lo mismo, como personas que somos debemos tener el mismo trato”.

La víctima indirecta de desaparición identificó que la FGJCDMX pone atención a los casos mediáticos para demostrar que “hacen bien su trabajo”, cuando en realidad los casos de desaparición que se reportan día a día no son atendidos con eficacia.

Frente a las fallas institucionales que afectan la localización de su sobrino, Cortes Ortiz contactó a la madre buscadora, Jaqueline Palmeros, para buscar el respaldo del colectivo “Una Luz en el Camino”, donde recibió orientación para solicitar una mesa de trabajo –que aún no se realiza– con la fiscal general, Bertha Alcalde; el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas local, Luis Gómez Negrete y la jefa de Gobierno, Clara Brugada.