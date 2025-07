Estas son las condiciones impuestas a la influencer Marianne Gonzaga para quedar en libertad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez especializado en justicia para adolescentes declaró culpable a la influencer Marianne Gonzaga, de 18 años, de atacar con un arma punzocortante a la también creadora de contenido, Valentina Gilabert, quien sufrió lesiones que pusieron en peligro su vida el pasado 5 de febrero, en un domicilio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la sentencia impuesta a Marianne Gonzaga durante una audiencia celebrada el pasado 23 de julio, estableció como sanción el internamiento en un centro especializado para adolescentes, con la opción de cumplirla fuera de reclusión, por lo que fue puesta en libertad tan solo cinco meses después de que se registró la agresión en la que apuñaló más de una docena de veces a su víctima.

En un comunicado, el organismo precisó que la autoridad judicial emitió la sentencia tras un procedimiento abreviado, con un acuerdo que se generó entre la agresora y la víctima.

Además, detalló que la pena impuesta por las autoridades estará sujeta a un programa individualizado de ejecución, supervisado por un juez especializado en justicia para adolescentes, y podrá ser revocada si no se cumple conforme a lo establecido.

Gonzaga también tendrá que hacerse responsable del pago de la reparación del daño, con base en los elementos presentados durante la audiencia, y no podrá acercarse o contactar a Valentina Gilabert.

¿SEGUNDAS OPORTUNIDADES PARA INTENTOS DE FEMINICIDIO? No lo sé, no lo comparto. Marianne Gonzaga le metió 15 puñaladas a Valentina Gilabert, LA QUERÍA MATAR. En este caso no debería aplicar un acuerdo entre partes, el homicidio se persigue de oficio. pic.twitter.com/lxWsOXloF6