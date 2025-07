Estatuas de Fidel y el Che son una “cortina de humo” de la 4T: Alessandra Rojo de la Vega

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El retiro de las esculturas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara en la Tabacalera provocó un debate que escaló hasta la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que es interpretado por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, como una “cortina de humo” del gobierno federal para desviar la atención de asuntos más graves en la agenda nacional, como la presunta relación de altos funcionarios con el crimen organizado.

El conjunto escultórico fue retirado por trabajadores de la demarcación mencionada el pasado 16 de julio y provocó, casi de manera inmediata, pronunciamientos ideológicos tanto de figuras políticas, como de diversos sectores de la población.

Por ejemplo, la secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, acusó a la alcaldesa de tener “una agenda trastornada de derecha”.

Se dieron además señalamientos cruzados: el Gobierno de la Ciudad de México afirmó que la opositora no actuó conforme a la ley en el retiro, mientras que ella argumentó que se trató de un acto administrativo, motivado por las irregularidades detectadas en la adquisición de las estatuas en 2017, durante la gestión de Ricardo Monreal, con recursos públicos del capítulo 5000.

En entrevista con Proceso, la aliancista compartió que, en su opinión, este episodio abrió tres discusiones de fondo: la doble moral del oficialismo, los vacíos legales en torno a la autonomía de las alcaldías, y la presunta cortina de humo ya referida.

–¿Cómo se explica que en un contexto nacional tan complejo, algo como el retiro de las esculturas escale a un foro tan importante como la mañanera?

–Ya nuestros equipos jurídicos estaban avanzando, ya habíamos tenido meses de trabajo, no veo la necesidad de volver a exponer el tema públicamente, lo que me lleva a pensar que, pues, fue una cortina de humo, porque no quieren que se hable de Hernán Bermúdez y de La Barredora, ni de la relación de Adán Augusto con el crimen organizado, que no quieren que se hable del aumento catastrófico de la deuda pública que subió a más de cinco mil millones de pesos para poder financiar el Tren Maya, o la refinería que no refina, o el AIFA, que ya es un monumento de la corrupción del huachicol, y que no se cuestionen las gobernadoras y gobernadores que todos vemos que están siendo señalados, investigados por su relación con el crimen organizado –sentenció la edil.

La remoción de las esculturas valió dos menciones, en días consecutivos, durante la conferencia de la presidenta de México, a quien Rojo de la Vega acusó de tener una “doble moral política”, ya que la morenista emprendió acciones similares cuando estuvo a cargo de la jefatura de Gobierno, como el retiro de placas de Díaz Ordaz:

“Lo que dejan ver es que cuando forman parte de sus colores o de la izquierda, o de lo que ellos creen correcto, está bien aunque sean los mismos corruptos o los mismos dictadores (...) y aplica para todos, si eres un violador, si eres cómplice del narco, si eres corrupto, pero estás con Morena, estás protegido”.

Debate sobre la autonomía de las alcaldías

La alcaldesa también puso sobre la mesa la discusión sobre la autonomía de las demarcaciones, otro de los tres ejes que, según ella, se abrieron a partir del debate por las esculturas. De acuerdo con Rojo de la Vega, el retiro se sustentó jurídicamente en el artículo 53 de la Constitución capitalina, que reconoce la facultad de las demarcaciones para administrar sus bienes. "La Constitución nos da esta autonomía”, afirmó.

“Yo me estoy basando en el marco jurídico vigente y ellas mencionan que el artículo 13 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público de la Ciudad de México habla de infraestructura, y si se busca en un diccionario que es infraestructura, pues no son las esculturas”, sentenció Rojo de la Vega.

Entonces, destacó la necesidad de homologar las leyes secundarias que regulan la autonomía de las alcaldías, la cual calificó como “condicionada”, pues “cuando conviene se reconoce, y cuando no, se exige autorización de comités heredados de la era delegacional.”.

A pesar de todo lo anterior, Rojo de la Vega aseguró que ha tenido una comunicación cordial con la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada: “Desde que retiramos las esculturas, tuvimos comunicación, hablamos cordial, dijimos nuestros puntos de vista, nuestras diferencias en cuanto a la interpretación del marco jurídico”.