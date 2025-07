Insultan a Luisito Comunica en la marcha contra la gentrificación en la CDMX (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El youtuber mexicano Luisito Comunica fue agredido verbalmente por manifestantes que protestaban contra la gentrificación en las colonias Roma y Condesa de la Ciudad de México.

Diversos videos fueron difundidos en redes sociales y en ellos se ve al youtuber huyendo a paso veloz de los manifestantes, acompañado de al menos un policía de la Ciudad de México y de varias personas que le pedían fotografías o saludos

Noticias Relacionadas Protesta contra la gentrificación en la CDMX termina en vandalismo y acoso a turistas (Videos)

Mientras, los manifestantes le gritan palabras altisonantes y afirman que él es parte del problema.

?? Luisito Comunica :

Porque lo hicieron kagada en la manifestación de antigentrificación.

??

"Se me pusieron frikis", comentó el llutuber.

??

Romantiza restaurantes caros y lujosos para gringos en la #CDMX.

??

Aparte de que forma parte de la mafia inmobiliaria el especulador.

??… pic.twitter.com/oROvPpKt0z — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) July 5, 2025

En un video publicado en sus redes sociales, el mismo Luisito Comunica explicó qué fue lo que pasó en esos momentos:

“Esa fue una situación llena de adrenalina, les cuento: iba yo caminando por la calle y me encuentro con un grupo de manifestantes. Me acerco y resulta que era una manifestación como anti gentrificación, así como que estaban gritando ‘a la verga los gringos’, ‘a la chingada los gringos’, ‘la rentas’.”

“Y digo, a pues me voy a meter de chismosa a ver qué onda. Todo bien, todo cool y en eso me empiezan a gritar así de ‘chinga tu madre Luisito, vete a la verga, tu eres parte del problema, tu eres parte de la gentrificación’, y yo así de wey, qué pedo, yo soy mexicano.

Luisito comunica es insultado en marcha contra la gentrificacion pic.twitter.com/JNs7Y0oQ36 — Caballeros (@ElMisterPool) July 5, 2025

“Entonces pues me sigo caminando así rapidito, rapidito. A ver, mucha gente se acercaba en buena onda a pedir foto, a saludar, lo que sea, y todo bien, pero algunas personas no. Entonces atrás había un grupo como pro Palestina, como que se pegó un grupo pro palestino a la manifestación y ahí estaban.

“Y también empezaron a gritar así de ‘a la verga Luisito, tu eres parte del problema’, y yo así ¿de verdad? También soy parte de este problema, soy parte de todos los problemas. Entonces me sigo caminando, por suerte había dos polis ahí, me le acerco a uno y le digo, ‘poli, sáqueme a la verga de aquí’, y ya me llevan y me dicen ‘Luisito, por qué te vienes a meter por aquí’, no sé qué, y ya me sacaron bien buena onda, todo seguro, pero sí, adrenalina fue lo que se vivió.