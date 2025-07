LadyRacista: Policía de tránsito presenta denuncia contra Ximena Pichel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un policía adscrito a la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), presentó una denuncia ante la Fiscalía capitalina, luego de que el pasado 3 de julio fue agredido verbalmente mientras realizaba sus funciones en la colonia Hipódromo Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc, por una mujer identificada como Ximena Pichel.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó en su cuenta de X que la denuncia fue presentada por el uniformado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred):

“Trabajemos todos los días por una ciudad sin clasismo, xenofobia, racismo, machismo ni ninguna forma de discriminación”.

En un comunicado, la dependencia encabezada por Pablo Vázquez notificó que las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos dieron acompañamiento y asesoría al oficial que fue víctima de la agresión, la cual quedó evidenciada en unas grabaciones viralizadas en redes sociales con el hashtag #LadyRacista.

La SSC se comprometió a dar todo el apoyo a la víctima y brindar “el acompañamiento que resulte necesario ante las instancias competentes”.

Elimina sus cuentas en redes

Por su parte, la mujer que fue identificada en el video, Ximena Pichel, eliminó sus cuentas en redes sociales luego de que se compartieran los videos, pero antes publicó en X: “Tengo el video completo, no solo el final donde me hacen ver mal. Solo espero indicaciones de mis asesores”.

En las grabaciones difundidas, se puede ver a la mujer discutir con el uniformado debido a que intentó levantarle una multa por pago de parquímetro:

–No me estés insultando, no me estés insultando pinche negro, no me estés insultando culero –se escucha gritar a la mujer.

–¡Hasta racista eres! –le responde el oficial.

–¡A huevo! –vuelve a gritar ella, que según reportes periodísticos es de origen argentino y se encontraba en el lugar de los hechos con dos menores de edad.

En otra grabación se ve cómo la mujer aborda su automóvil mientras continúa lanzando insultos contra el uniformado: “¡Indios, nacos, pendejo!”.

Lo sucedido causó indignación en redes sociales, pues varios usuarios se manifestaron a favor del integrante de la SSC y condenaron los insultos que utilizó la presunta agresora.

Ante de notificar sobre la denuncia, Clara Brugada se pronunció sobre los hechos en su cuenta de X: “Rechazamos cualquier agresión basada en prejuicios o estereotipos, en coordinación con Copred, mañana lanzaremos una campaña contra la discriminación”.

El Consejo también emitió un comunicado al respecto: “Las expresiones vertidas por la mujer constituyen una forma de violencia simbólica, que reproduce el racismo estructural y refuerza desigualdades históricas que persisten en nuestra sociedad. Enfatizamos que los insultos discriminatorios dirigidos a un servidor público no solo constituyen un agravio a su dignidad personal, sino que erosionan el Estado de derecho”.