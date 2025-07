Diputado del PVEM plantea expulsar a “Lady Racista”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Manuel Talayero, diputado del Partido Verde, solicitará investigar a Ximena Pichel, apodada “Lady Racista”, tras haber agredido con insultos racistas a un policía de tránsito en la Condesa.

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pedirá a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) investigar a la mujer de nacionalidad argentina, así como expulsarla de México en caso de haber cometido el delito de vejación, previsto en el artículo 206 del Código Penal.

Este delito se refiere a acciones que causan malestar, humillación o sufrimiento hacia una persona, incluyendo maltrato físico, psicológico, verbal o sexual.

“Si se confirma la nacionalidad extranjera (argentina) de Lady Racista y, como resultado de la carpeta de investigación, su conducta es tipificada mediante sentencia como delito de discriminación con pena de prisión, las autoridades mexicanas estarían facultadas para solicitar su expulsión del país como medida judicial o administrativa”, concluyó el diputado del PVEM.

Ximena Pichel, apodada “Lady Racista”, fue denunciada por presuntamente tener una deuda de 147 mil pesos de mantenimiento en su departamento en Santa Fe.

El periodista y conductor del programa C4 en Alerta, Carlos Jiménez, dio a conocer que la mujer argentina tiene un saldo pendiente de 147 mil 508 pesos con 87 centavos por mantenimiento en su vivienda.

“Le invitamos amablemente a revisar y, en caso de tener saldos pendientes, realizar su pago a la brevedad”, se lee en la imagen del documento publicado en redes sociales.

La mujer señalada de discriminar y violentar al elemento de seguridad presuntamente no tiene permitido hacer uso de la alberca ni del gimnasio en el inmueble ubicado en la zona de Santa Fe.

YA LA DENUNCIARON en @FiscaliaCDMX …EN SU EDIFICIO DEBE $147MIL de MANTENIMIENTO

El agente Carlos de @SSC_CDMX ya presentó denuncia en @FiscaliaCDMX vs la argentina Ximena P.

En su edificio de Santa Fe no puede usar la alberca, el gym, no le abren la pluma…



El caso #C4EnAlerta pic.twitter.com/lfurYuLmgm — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 7, 2025