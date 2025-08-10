Explosión e incendio en la estación San Antonio Abad del Metro de la CDMX (Videos)

El incendio en la estación de la Línea 2. Foto: @proteccionyaut1

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las lluvias fuertes que cayeron este domingo en la Ciudad de México habrían provocado un corto circuito que derivó en un incendio en la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó en un comunicado que personal técnico de instalaciones eléctricas ya labora en la interestación Pino Suárez-San Antonio Abad de la Línea 2, con la finalidad de normalizar el servicio.

Derivado de la lluvia torrencial de esta tarde noche, se efectuó un corto circuito y por consecuencia se incendio en la estación San Antonio Abad de la línea 2 del Metro, elementos de la @SSC_CDMX asignados al metro estuvieron en el lugar para evitar riesgos a los usuarios. pic.twitter.com/h5hAeL51Up — proteccionyautoproteccionmex (@proteccionyaut1) August 11, 2025

Indispensable que haya más atención en las subestaciones de energía en vías para evitar estás afectaciones al sistema @MetroCDMX pic.twitter.com/ltdAtDxS7I — proteccionyautoproteccionmex (@proteccionyaut1) August 11, 2025

“Al momento, la operación de la Línea 2 se realiza en dos segmentos: Cuatro Caminos-Pino Suárez y Xola-Tasqueña. Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto están fuera de servicio”, informó el STC.

#TarjetaInformativa El Metro informa que personal técnico de instalaciones eléctricas labora en la interestación Pino Suárez - San Antonio Abad de la Línea 2 para normalizar el servicio. pic.twitter.com/QptI0oPVFD — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 11, 2025

“Aparentemente, derivado de la lluvia en la zona, se registró un corto circuito en una instalación eléctrica. El área de incidentes relevantes realizará una investigación técnica”, informó la dependencia.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana brindó apoyo a los usuarios afectados.