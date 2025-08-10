CDMX

Explosión e incendio en la estación San Antonio Abad del Metro de la CDMX (Videos)

"El área de incidentes relevantes realizará una investigación técnica”, informó el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
domingo, 10 de agosto de 2025 · 20:54

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las lluvias fuertes que cayeron este domingo en la Ciudad de México habrían provocado un corto circuito que derivó en un incendio en la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó en un comunicado que personal técnico de instalaciones eléctricas ya labora en la interestación Pino Suárez-San Antonio Abad de la Línea 2, con la finalidad de normalizar el servicio.

 

 

 

 

“Al momento, la operación de la Línea 2 se realiza en dos segmentos: Cuatro Caminos-Pino Suárez y Xola-Tasqueña. Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto están fuera de servicio”, informó el STC.

 

 

“Aparentemente, derivado de la lluvia en la zona, se registró un corto circuito en una instalación eléctrica. El área de incidentes relevantes realizará una investigación técnica”, informó la dependencia.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana brindó apoyo a los usuarios afectados.

 

 

Más de
CDMX Metro STC

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias