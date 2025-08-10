Suspenden operaciones en el AICM y activan alerta púrpura en Cuauhtémoc por lluvias fuertes (Video)

Video de inundaciones en el AICM por las lluvias. Foto: Redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendió operaciones a causa de las fuertes lluvias que cayeron este domingo en la capital del país.

Esta tarde, intensas lluvias acompañadas de granizo azotaron la capital mexicana, provocando severas inundaciones en la emblemática avenida Paseo de la Reforma, una de las principales arterias de la ciudad. En la Alcaldía Cuauhtémoc se activó la alerta púrpura.

“Debido a las fuertes lluvias de esta tarde y derivado de reportes de escasa visibilidad y a fin de no comprometer la seguridad operacional, por disposición de la autoridad aeronáutica permanecerán cerradas las operaciones de aterrizaje y despegue las próximas 3 horas a fin de que los trabajos de desalojo de las aguas pluviales que ocasionaron encharcamientos, permitan recuperar la capacidad operativa”, informó en X la cuenta oficial del AICM, que recomendó a los usuarios mantenerse en contacto con las aerolíneas por la afectación de horarios.

Inundado y paralizado el AICM ???



Pistas y salas bajo el agua, y cientos de usuarios afectados. pic.twitter.com/RjZmHWUmFH — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 11, 2025

En redes sociales circularon fotos y videos de las inundaciones en el interior de la terminal aérea.

@AlmiranteSrio @AICM_mx @Claudiashein @latinus_us Disculpen, en serio estan remodelando el AICM, increible que a menos de un año del mundial demos esta imagen, viajo constante, hace aprox 2 meses según estaban reparando drenajes, hay filtraciones por toda la terminal, hagan algo pic.twitter.com/ruLWeCrJ94 — Gabita C (@GabitaCasas01) August 11, 2025

??#ASÍ: El @AICM_mx, inundado en pistas y en su interior.



Todo un caos en la terminal aérea por las intensas lluvias (como en buena parte de la ciudad). pic.twitter.com/yLIlAhCI9a — Carlos Zúñiga Pérez (@Carloszup) August 11, 2025

Totalmente inundado el aeropuerto internacional de la ciudad de México (AICM) pic.twitter.com/tFPBqxxZc5 — RuloSanzRod (@RodRulo) August 11, 2025

Niveles críticos en la Cuauhtémoc

En tanto, reportes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, indicaban que las precipitaciones, que alcanzaron niveles críticos en la alcaldía Cuauhtémoc, generaron encharcamientos que paralizaron el tráfico y afectaron a cientos de transeúntes y automovilistas.

Se activa #AlertaPúrpura por persistencia de #lluvias fuertes y caída de #granizo para la tarde y noche del domingo 10/08/2025 en la demarcación: @AlcCuauhtemocMx. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza #OperativoLluvias2025 #Tlaloque pic.twitter.com/teB4ESZsoZ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 11, 2025

En Paseo de la Reforma, las inundaciones de este domingo alcanzaron niveles que cubrieron parcialmente banquetas y carriles, obligando a las autoridades a cerrar tramos de la vialidad y desviar el tráfico hacia avenidas alternas como Chapultepec.

Equipos de emergencia, coordinados bajo el operativo Tlaloque 2025, trabajaron para desazolvar coladeras y liberar el paso, pero la intensidad del aguacero dificultó las labores.

Los peatones, muchos de ellos turistas que frecuentan la zona por su cercanía a sitios emblemáticos como el Ángel de la Independencia, enfrentaron dificultades para transitar.

La alcaldía Cuauhtémoc, donde se encuentra Reforma, fue una de las más afectadas, junto con Álvaro Obregón, donde también se reportaron encharcamientos significativos.

Así la impresionante tormenta esta tarde en el centro de Ciudad de México #CDMX. Note al final, los espejos de agua en las zonas inundadas. Video #timelapse



Vista panorámica de Paseo de la Reforma desde el hotel

Hotel B Urban Xaman.

Para ver en vivo: https://t.co/AucRCYXwwd pic.twitter.com/cNpLGuzKzo — Webcams de México (@webcamsdemexico) August 11, 2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó personal para asistir a automovilistas varados, mientras que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México intensificó el monitoreo del drenaje profundo. Sin embargo, la saturación de alcantarillas, obstruidas en parte por basura y escombros, agravó la situación, un problema recurrente en la capital durante esta temporada.

La alerta púrpura emitida por el gobierno de Clara Brugada subraya la gravedad del evento, que ha puesto a prueba la infraestructura urbana de la metrópoli.

La temporada de lluvias en la Ciudad de México, que abarca de mayo a octubre, se caracteriza por precipitaciones intensas que a menudo superan la capacidad de los sistemas de drenaje, especialmente en áreas céntricas como Reforma. Este 2025, el fenómeno de La Niña ha intensificado las lluvias, con un aumento del 30% en el volumen de precipitaciones en comparación con el promedio de los últimos cinco años, de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

En los últimos años, proyectos como la construcción de colectores pluviales han buscado mitigar estos problemas, pero los resultados aún son insuficientes ante eventos climáticos cada vez más intensos.

Para las próximas horas, se pronostican más lluvias en la capital, lo que mantiene en alerta a las dependencias de protección civil.