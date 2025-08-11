Clima

Amenaza de lluvias fuertes con granizo la tarde y noche del lunes en estas alcaldías de la CDMX

Autoridades capitalinas activan alertas naranja y amarilla. Atienda las siguientes recomendaciones
lunes, 11 de agosto de 2025 · 14:28

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Naranja y Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche del lunes.

La Alerta Naranja se activó para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, la Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

Se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros (mm) ente las 14:00 y las 22 horas de este lunes 11 de agosto.

 

 

Además, se activa la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las demarcaciones de Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

 

 

Para estas demarcaciones, se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm durante el mismo periodo de tiempo.

Recomendaciones ante las lluvias

  • Portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas.
  • Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan
  • No verter grasas en el drenaje.
  • Guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer
  • No subir a andamios, azoteas, ni cornisas
  • Alejarse de postes telefónicos y de electricidad.
  • Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
  • Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
  • Apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
Ante cualquier emergencia por lluvias, comunicarse a los teléfonos 911, al 555 658 1111 de Locatel, y al 555 683 2222 de la SGIRPC.

