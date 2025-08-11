Brugada revira a Trump: en Washington matan más que en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la Ciudad de México como “una de las peores ciudades del mundo”, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, declaró que en la capital mexicana se tiene la tercera parte de homicidios de la registrada en Washington.

La dirigente local habló sobre las declaraciones con las que Trump justificó el hecho de que la Guardia Nacional tome control de la policía en Washington, al compararla con “dos de las peores ciudades en el mundo”, en referencia a Bogotá, Colombia y la Ciudad de México.

Luego de que el presidente norteamericano afirmó que Washington vive una ola criminal peor que las ciudades mencionadas, Brugada señaló que el jefe de la Casa Blanca no tiene la información precisa sobre los homicidios por ciudad.

“Lo que a nosotros nos compete es precisar los datos, la información. La tasa de víctimas, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Ciudad de México, por cada 100 mil habitantes, en 2024, es de 10 homicidios y es 60 por ciento menor a los homicidios que tiene Washington, que tiene más de 27 homicidios en 2024 por cada 100 mil habitantes.”, sentenció la morenista.

En conferencia de prensa desde el Museo de la Ciudad de México, sentenció: “No somos la ciudad que tiene más homicidios”.