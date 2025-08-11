Consejo de la Judicatura de la CDMX tiene hasta el 22 de agosto para imponer sus últimas sanciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México tendrá el 22 de agosto como fecha límite para resolver las quejas y otros procedimientos disciplinarios pendientes contra funcionarios del Poder Judicial capitalino.

En el marco de la conclusión de funciones del Consejo de la Judicatura local, que fue eliminado con la reforma judicial, dicho cuerpo colegiado emitió una circular en la que notificó a los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) sobre la nueva calendarización de sus actividades desde hoy y hasta el próximo 31 de agosto.

Noticias Relacionadas Consejo de la Judicatura de la CDMX ordena reanudar labores; amaga con no pagar la nómina

En la circular CJCDMX-15/2025, a la que Proceso tuvo acceso, el Consejo de la Judicatura ordenó suspender los plazos a partir del próximo 18 de agosto en todos los procedimientos que actualmente están en trámite hasta que el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que serán quienes lo sustituirán a partir del 1 de septiembre próximo, se conformen y definan los nuevos plazos.

Los integrantes del TDJ, que fueron electos el pasado 1 de junio, iniciarán funciones el próximo 1 de septiembre.

En el caso de los integrantes del OAJ, hasta ahora no han sido designados porque será el TDJ el que defina a los tres integrantes que le corresponden al Poder Judicial y posteriormente la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada y el Congreso local realizarán la designación del integrante que les toca conforme a la reforma.

El Consejo indicó que los casos que sean recibidos después del 18 de agosto serán reservados en su trámite y resolución hasta que entren en funciones el TDJ y el OAJ.

“Por lo tanto, a partir del dieciocho de agosto de la presente anualidad, se suspende el turno de asuntos nuevos, a las Consejerías para la formulación de los proyectos de resolución”, señala la circular.

Asimismo, el archivo del Consejo se transformará en el acervo del TDJ y el OAJ y precisó que a partir del 1 de septiembre toda mención al Consejo de la Judicatura de la CDMX por parte de las autoridades se entenderá como hecha hacia los órganos que lo sustituirán.