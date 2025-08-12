Alerta Amarilla por lluvias fuertes para la tarde-noche del martes en CDMX; posible caída de granizo

Alerta amarilla en la capital para este martes. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche del martes.

La Alerta Amarilla se activó para todas las alcaldías de la capital, informó la dependencia en su cuenta de X.

Se pronostican lluvias de entre 15 y 29 milímetros (mm) ente las 14:00 y las 23 horas de este martes 12 de agosto. Estas precipitaciones pueden generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones ante las lluvias

Portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas.

Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan

No verter grasas en el drenaje.

Guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer

No subir a andamios, azoteas, ni cornisas

Alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados

Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Ante cualquier emergencia por lluvias, comunicarse a los teléfonos 911, al 555 658 1111 de Locatel, y al 555 683 2222 de la SGIRPC.