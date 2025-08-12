El conflicto por un tendedero que escalÃ³ a un doble homicidio en la Morelos

La pronta respuesta de los elementos de la SecretarÃ­a de Seguridad Ciudadana permitiÃ³ la detenciÃ³n de la presunta responsable del doble homicidio.. Foto: Canva/ X @c4jimenez

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Una disputa por el uso de tendederos en una vecindad de la colonia Morelos, en la Ciudad de MÃ©xico, culminÃ³ con la muerte de dos mujeres y un hombre herido, segÃºn informaron autoridades locales.

La SecretarÃ­a de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de MÃ©xico (SSC-CDMX) detuvo a una mujer como presunta responsable de los hechos ocurridos el pasado fin de semana.

TE PUEDE INTERESAR: Lo denunciÃ³ mÃ¡s de 10 veces por maltrato: sus Ãºltimas palabras fueron "me han pegado mis hijos"

Â¿QuÃ© se sabe del doble homicidio en la Morelos?

El conflicto entre las vecinas llevaba varios dÃ­as. La noche del incidente, la presunta agresora, identificada como Indira "N" de 44 aÃ±os, habrÃ­a disparado en contra de las dos mujeres y un hombre que se encontraba con ellas.

Las vÃ­ctimas mortales fueron identificadas como MÃ³nika PicÃ³n, de 35 aÃ±os, y su madre, Yolanda Vieyra, de 64 aÃ±os. El hombre herido, de 37 aÃ±os, fue trasladado a un hospital para recibir atenciÃ³n mÃ©dica por una lesiÃ³n de proyectil de arma de fuego en el tÃ³rax.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan sin vida a Emma Nereyda Rivera, trabajadora del gobierno de Tamaulipas

DetenciÃ³n y proceso judicial

La SSC-CDMX informÃ³ que, tras recibir el reporte de detonaciones en un inmueble de las calles CarpinterÃ­a y Labradores, los agentes acudieron al lugar. Testigos seÃ±alaron a la probable responsable, quien fue detenida metros mÃ¡s adelante en posesiÃ³n de un arma de fuego.

La detenida fue puesta a disposiciÃ³n del Ministerio PÃºblico, donde se definirÃ¡ su situaciÃ³n jurÃ­dica. La FiscalÃ­a General de Justicia de la Ciudad de MÃ©xico (FGJ-CDMX) iniciÃ³ una carpeta de investigaciÃ³n por los hechos.