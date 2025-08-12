El desecho de aceite comestible a las coladeras puede incrementar el riesgo de inundaciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Además de la basura y las condiciones del drenaje en la Zona Metropolitana del Valle de México, el desecho de aceite comestible a las coladeras puede incrementar el riesgo de encharcamientos e inundaciones por las fuertes lluvias, advirtió Andrea Isabel Calderón Irazoque, académica del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Iberoamericana (UIA).

Según la investigadora, el aceite vertido en coladeras se pega a las paredes del drenaje y las tuberías, lo que forma un sólido viscoso que reduce el diámetro del tubo del drenaje y favorece a la captura de la basura y dificulta el paso del agua.

De acuerdo con un comunicado de la Universidad, a propósito de las recientes tormentas que han colapsado vialidades y servicios de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana, la especialista detalló que en los casos de encharcamientos e inundaciones registrados en esta zona intervienen factores como la falta de mantenimiento del drenaje, el crecimiento poblacional y el cambio climático. Sin embargo, otra parte muy importante es el vertido de desechos industriales y domésticos.

“Hay estudios que señalan que 50% de los bloqueos en drenajes se deben al aceite”, afirmó Calderón Irazoque.

Peor aún, dijo que existen estudios que señalan que los desechos y la basura son causantes de hasta 50% de las inundaciones en la Zona Metropolitana, y que en el tema de los desperdicios vinculados a compañías es la industria alimentaria, junto con la textil, una de las más contaminantes.

“Es muy lamentable cómo en muchas ocasiones las empresas no se hacen cargo de la gestión integral de sus residuos”, insistió.

La especialista agregó que, aún cuando hay leyes y reglamentos que obligan al correcto tratamiento de estos materiales “como muchas veces lamentablemente pasa, no hay seguimiento, no hay vigilancia para el cumplimiento de la legislación”.

Andrea Calderón agregó que un litro de aceite comestible puede contaminar hasta mil litros de agua. Y resaltó que una buena manera para aprovechar este líquido graso tan utilizado en la industria alimentaria es el de generar diésel.

Para ello, explicó que ha colaborado con el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en un proyecto que busca sentar las condiciones para que el aceite usado, principalmente por las grandes empresas, como McDonald´s pueda emplearse para generar diésel que sirva como combustible para transporte público.