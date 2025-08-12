Lluvias afectan a más de 34 mil pasajeros en el AICM por retrasos y cancelaciones. Foto: Tomada de redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras las lluvias que azotaron la capital mexicana desde el pasado 10 de agosto hasta las primeras horas de este martes, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se han visto afectados más de 34 mil pasajeros, a causa de retrasos y cancelaciones en sus vuelos.

En su cuenta de X, la terminal aérea informó que suspendió temporalmente la operación a consecuencia de la lluvia atípica de gran intensidad que azotó la capital la madrugada de este 12 de agosto. A las 02:13 horas, se cancelaron los aterrizajes y despegues, hasta que a las 11:00 horas se aperturó la pista 05 izquierda y 23 derecha, con lo que se normalizaron las operaciones en el Aeropuerto.

Lo anterior, ocasionó que se desviaran 16 vuelos, además, 3 fueron cancelados y 120 tuvieron demoras, con un total de 19 mil 500 pasajeros afectados.

Se trata de la segunda ocasión en menos de tres días que el AICM suspende operaciones ante las lluvias, el pasado 11 de agosto, cuando la capital registró lluvias que alcanzaron máximos históricos, informó que por más de 4 horas se suspendieron las operaciones de aterrizaje y despegue, por lo que 104 vuelos y 14 mil 892 pasajeros fueron afectados.

En ambos casos, se registraron encharcamientos en el Aeropuerto, donde trabajaron equipos vactor, motobombas de succión y barredoras de circulación de aire tipo aeroportuaria, para desalojar el agua y recuperar la capacidad operativa.

El AICM precisó que, para hacer frente a la temporada de lluvias, mantiene coordinación permanente con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.