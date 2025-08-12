Roban uniformes que deportistas mexicanos usarían en los Juegos Panamericanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En redes sociales se hizo público el robo de 985 piezas de uniformes del Comité Olímpico Mexicano (COM), las cuales serían utilizadas por deportistas mexicanos en los Juegos Panamericanos de Asunción que comenzaron el pasado 9 de agosto y culminará el día 23 del mismo mes.

En su cuenta de X, el comunicador Carlos Jiménez notificó sobre el robo de la ropa patrocinada por la marcha Charly, además, aseguró que sobre el delito ya fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Mientras, la delegación mexicana de deportistas se encuentra en plena competencia en los Juegos Panamericanos Juniors de Asunción 2025 y el Comité Olímpico no se ha pronunciado acerca del robo, ni ha ofrecido detalles de cómo podrían verse afectados los competidores.