Se desploma elevador en la Plaza Mitikah de CDMX; dos lesionados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un hombre de 47 años y una mujer de 60 años resultaron lesionados tras el desplome de un elevador en la Plaza Mitikah, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, donde se presentaron elementos de Protección Civil de la alcaldía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para atender la emergencia.

En su cuenta de X, el alcalde de dicha demarcación, Luis Mendoza, notificó que tras el suceso fueron desalojados los visitantes del centro comercial ubicado sobre la avenida Río Churubusco 601, en la colonia Xoco.

El panista también aseguró que se ejecutará una revisión exhaustiva en materia de Protección Civil en la plaza: “No vamos a tolerar fallas que pongan en riesgo a las personas”.

Se registró el desplome de un elevador en Plaza Mítikah dejando dos personas lesionadas que ya están siendo atendidas por personal de #ProtecciónCivil360. La plaza será desalojada y se revisarán a fondo las medidas de Protección Civil. No vamos a permitir que se ponga en riesgo… pic.twitter.com/5C2c9UCaIO — Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) August 13, 2025

En una tarjeta informativa, la demarcación precisó que las víctimas presentaron luxaciones en la cabeza y en el fémur izquierdo, así como diversas contusiones, debido a que durante la caída el elevador sufrió tres paradas. Ambos afectados fueron atendidos por personal de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez.

Con relación al incidente ocurrido en Plaza Mítikah, la alcaldía Benito Juárez informa lo siguiente: pic.twitter.com/8d81KDb1mN — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) August 13, 2025

En tanto, la SSC notificó en la misma red social que sus uniformados fueron notificados sobre la emergencia, por lo que se presentaron en el lugar.