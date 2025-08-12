SSC presume detención de 573 presuntos extorsionadores en lo que va del gobierno de Brugada

El jefe de la policía, Pablo Vázquez, y la jefa capitalina Clara Brugada. Foto: X / @PabloVazC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) presumió que sus oficiales detuvieron a 573 personas por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión, en un periodo que comprende desde octubre de 2024 a la fecha, es decir, lo que va de la actual administración en la capital mexicana, a cargo de la morenista Clara Brugada.

En un video mensaje, el jefe de la policía, Pablo Vázquez, informó que las detenciones se han dado en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y el Gobierno central. Entonces, aseguró que entre enero y julio se dieron 380 aprehensiones por este delito, lo que representa un incremento del 50% respecto al mismo periodo del año anterior.

El funcionario precisó que personal especializado en manejo de crisis y extorsión atendió a mil 695 personas por casos de extorsión telefónica y brindó orientación a 892 ciudadanos para evitar que sean víctimas de este delito.

Agregó que los oficiales realizaron 323 sesiones de atención psicológica y ejecutaron 226 talleres preventivos, con 3 mil 865 personas beneficiarias de sectores públicos y privados.

“De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), el número de víctimas por este delito, se redujo en el primer semestre del año respecto al último semestre del año pasado”, refirió Vázquez.

Y recordó a la ciudadanía que, en caso de recibir una llamada de extorsión o ser víctima de este delito en su negocio, pueden denunciar de manera anónima llamando al 089, o al 55 5036 3301, donde se dará seguimiento a la solicitud.