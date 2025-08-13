Concluyen trabajos de revisión en las tres líneas del Cablebús; servicio se reanuda en su totalidad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La red de transporte del Cablebús ya opera con normalidad en su totalidad, pues el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que concluyeron los trabajos de revisión anual en las Líneas 1, 2 y 3.

En una tarjeta informativa, el STE notificó que en las revisiones se corroboro´ la correcta operación de todos los sistemas y del cable; se hicieron pruebas de carga y frenado, pruebas eléctricas de todos los componentes y se realizó la verificación física de los dispositivos que conforman la línea, así como la revisión general de motores, balancines, torres o pilonas.

Con lo anterior, el Cablebús refrendó los certificados de seguridad que proporcionan las empresas alemanas TU¨V SU¨D a las Líneas 1 y 3, así como TU¨V Rheinland a la Línea 2.

El Servicio de Transportes recordó que en el periodo que permanecieron cerradas las líneas mencionadas, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), apoyó a los pasajeros con un servicio gratuito, en el mismo horario de operación del Cablebús.

Además, precisó que las revisiones anuales se ejecutan en todos los telefe´ricos en el mundo como ocurre en Colombia, Perú, República Dominicana e incluso en el Estado de México con el Mexicable.