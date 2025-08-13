Suspenden actividades en Plaza Mítikah tras el desplome de un elevador

Sellos de la FGJCDMX en la Plaza Mítikah tras el desplome de un elevador y sellos de zona de riesgo colocados por protección civil. Foto: X: @LuisMendozaBJ

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Autoridades de la Ciudad de México suspendieron actividades en la plaza comercial Mítikah, luego de que se desplomó un elevador y dos personas resultaron heridas en el lugar.

En su cuenta de X, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, informó: “Suspendimos las actividades en Plaza Mítikah y que no podrán reanudarse hasta que se subsanen las fallas”.

El panista precisó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya inició una carpeta de investigación por el presunto delito de lesiones culposas, ello después de que la tarde del 12 de agosto se reportó el desplome de un elevador, lo que dejó a un hombre y una mujer heridos.

Respecto a los afectados, Mendoza aseguró que tendrán “todo el apoyo” que necesiten de la alcaldía.

Al cierre de esta publicación, la Fiscalía capitalina no ha brindado información sobre las indagatorias iniciadas por el delito referido por el alcalde.