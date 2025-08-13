Vinculan a proceso a hombre acusado de almacenar pornografía infantil

Presunto responsable del delito de trata de personas en la modalidad de pornografía infantil. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un juez de control vinculó a proceso a Jaime Alonso “N” por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas, en su modalidad de pornografía infantil, pues está vinculado con el almacenamiento en plataformas digitales de 21 fotografías y dos videos con contenido sexual de menores de 18 años.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la autoridad judicial estableció la medida cautelar de prisión preventiva, durante los dos meses establecidos para la investigación complementaria, contra Jaime Alonso “N”, quien habría almacenado y reproducido el contenido sexual entre septiembre de 2020 y octubre de 2022.

En un comunicado, precisó que la conducta del señalado fue detectada gracias a tres reportes emitidos por una plataforma operada por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), los cuales indicaron que el material representaba un riesgo latente para niñas y niños.

Además, dichos reportes indicaron que Jaime Alonso “N” es presunto responsable de grabar videos, en su domicilio, que documentaban agresiones sexuales cometidas contra menores de edad.

La Fiscalía capitalina recordó que la detención del señalado se dio en la colonia Tulyehualco Canal de Garay, de la alcaldía Iztapalapa, gracias a los trabajos de coordinación del organismo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el NCMEC.