Caos en la Línea 2 del Metro de CDMX; reportan corto circuito entre Pino Suárez y Zócalo (Videos)

Videos difundidos en redes muestran a los pasajeros desalojados en plena interestación que tuvieron que caminar por la zona de vías con nariz y boca tapados ante la presencia de humo.
jueves, 14 de agosto de 2025 · 20:12

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro se suspendió la operación en las 19 estaciones que corren en el tramo que conecta Taxqueña con Colegio Militar, debido a un presunto corto circuito registrado en la interestación entre las estaciones Pino Suárez y Zócalo. 

Al cierre de esta publicación, el titular del gigante naranja, Adrián Rubalcava, notificó en X que el servicio de la Línea 2 opera de manera provisional de la estación Colegio Militar a Cuatro Caminos, mientras que el tramo que va hasta Taxqueña quedó sin servicio. 

El expriista puntualizó que para apoyar a los usuarios afectados, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) se sumó con el apoyo de traslados gratuitos para los afectados. 

 

 

Aunque Rubalcava aseguró que no hay registro de una explosión o incendio en las instalaciones del Metro.

De acuerdo con reportes periodísticos, en las inmediaciones de la estación Pino Suárez se registró una fuerte movilización de equipos de emergencia, la cual incluyó elementos de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc, ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), e incluso camiones del Heroico Cuerpo de Bomberos. 

 

 

Videos difundidos en redes sociales muestran a los pasajeros que fueron desalojados en plena interestación, por lo que tuvieron que caminar por la zona de vías para abandonar las instalaciones. 

 

 

En las grabaciones se puede apreciar cómo algunos de los afectados caminan agachados, con nariz y boca tapados ante la presencia de humo en el sitio.

 

 

David Orellana, quien fue desalojado del vagón en pleno túnel, declaró a N+ que pasaron alrededor de 20 minutos dentro de la unidad parada.

 

 

Fue hasta que comenzaron a entrar en pánico y notar que la presencia del humo incrementaba, que decidieron abrir las puertas para descender, por lo que los mismos pasajeros tuvieron que auxiliar a personas mayores de edad y niños:

 

 

“Las autoridades brillaron por su ausencia, yo cuando bajé pregunté qué tipo de protocolos se utilizan en estos casos y pues nadie sabe y no quieren dar el nombre del jefe de estación”. 

Más de
