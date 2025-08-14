Caos en la Línea 2 del Metro de CDMX; reportan corto circuito entre Pino Suárez y Zócalo (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro se suspendió la operación en las 19 estaciones que corren en el tramo que conecta Taxqueña con Colegio Militar, debido a un presunto corto circuito registrado en la interestación entre las estaciones Pino Suárez y Zócalo.

Al cierre de esta publicación, el titular del gigante naranja, Adrián Rubalcava, notificó en X que el servicio de la Línea 2 opera de manera provisional de la estación Colegio Militar a Cuatro Caminos, mientras que el tramo que va hasta Taxqueña quedó sin servicio.

El expriista puntualizó que para apoyar a los usuarios afectados, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) se sumó con el apoyo de traslados gratuitos para los afectados.

Policías de #Tránsito de la #SSC realizan dispositivo de vialidad en José María Izazaga y José María Pino Suárez con el fin de evitar percances por la salida masiva de usuarios de la Línea 2 del @MetroCDMX, por falla en el sistema eléctrico, disminuya la velocidad de su vehículo… pic.twitter.com/LtNSUhn2OG — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 15, 2025

Aunque Rubalcava aseguró que no hay registro de una explosión o incendio en las instalaciones del Metro.

Foto: Especial

De acuerdo con reportes periodísticos, en las inmediaciones de la estación Pino Suárez se registró una fuerte movilización de equipos de emergencia, la cual incluyó elementos de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc, ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), e incluso camiones del Heroico Cuerpo de Bomberos.

?? Importante – Línea 2

Continúa la revisión en zona de vías, debido aparentemente a un cortocircuito en la interestación Pino Suárez – Zócalo. No se tiene registro de alguna explosión ni incendio. Tampoco se reporta, hasta el momento, alguna persona lesionada.

El servicio opera… pic.twitter.com/YNavVEhZNp — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) August 15, 2025

Videos difundidos en redes sociales muestran a los pasajeros que fueron desalojados en plena interestación, por lo que tuvieron que caminar por la zona de vías para abandonar las instalaciones.

?? #AHORA | Intensa movilización de servicios de emergencia en la estación Pino Suárez del Metro.



?? Ciudadanos reportaron una fuerte explosión y presencia de humo en el tramo entre San Antonio Abad y Pino Suárez.



??: Especial pic.twitter.com/JI0Z8Gz5bM — Azucena Uresti (@azucenau) August 15, 2025

En las grabaciones se puede apreciar cómo algunos de los afectados caminan agachados, con nariz y boca tapados ante la presencia de humo en el sitio.

#ULTIMAHORA



Usuarios del #MetroCDMX quedan atrapados dentro de un Convoy mientras se suscitaba un Incendio ?? en un Tren de Línea 2??



El MetroCDMX ???? vive una Crisis de Mantenimiento actualmente, la cual pone en riesgo a los Usuarios todos los días????



En 2025 la… pic.twitter.com/VpChHjneuP — Fan MetroViral (@MetroViralMx) August 15, 2025

David Orellana, quien fue desalojado del vagón en pleno túnel, declaró a N+ que pasaron alrededor de 20 minutos dentro de la unidad parada.

#ULTIMAHORA



Desalojan a Usuarios de Línea 2 de Emergencia del #MetroCDMX ???? por presencia de humo ?? derivado de un Incendio ??



El Director del @MetroCDMX @AdrianRubalcava NO PUEDE BRINDAR UN SERVICIO SEGURO @ClaraBrugadaM ?



El NULO MANTENIMIENTO pone en riesgo a los… pic.twitter.com/kQ8K90sV4w — Fan MetroViral (@MetroViralMx) August 15, 2025

Fue hasta que comenzaron a entrar en pánico y notar que la presencia del humo incrementaba, que decidieron abrir las puertas para descender, por lo que los mismos pasajeros tuvieron que auxiliar a personas mayores de edad y niños:

Ambulancias se dirigen para atender a posibles intoxicados por respirar el humo que llenó los vagones... Están desalojando a los que quedaron atrapados en la intersección de Pino Suárez y Zócalo del @MetroCDMX caminan por las vías en la oscuridad de la insertidumbre. pic.twitter.com/OroGH9YHyk — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) August 15, 2025

“Las autoridades brillaron por su ausencia, yo cuando bajé pregunté qué tipo de protocolos se utilizan en estos casos y pues nadie sabe y no quieren dar el nombre del jefe de estación”.