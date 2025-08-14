socavón

Enorme socavón en la Calzada Zaragoza provoca caos vial (Video)

Recomiendan tener precaución al circular por la zona, rumbo al AICM.
Nacional
jueves, 14 de agosto de 2025 · 14:56

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La circulación se paró la mañana de este jueves 14 de agosto en los carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza, con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), debido a la aparición de un socavón.  

En un comunicado, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que la oquedad tiene 4 metros de largo, 2.5 metros de ancho y 4.5 metros de profundidad sobre la tubería del drenaje.  

 

 

Además, precisó que sus elementos dieron atención a la emergencia y con trabajos técnicos identificaron alrededor de 14 metros lineales que requieren intervención especializada.  

La dependencia recordó que se trata del segundo socavón que se forma en la misma avenida en menos de dos días, pues la mañana del pasado 13 de agosto se reportó  la aparición de un socavón, de 1.5 por 3.5 metros, sobre los carriles de vía rápida de la Calzada Ignacio Zaragoza, casi esquina con la avenida Río Churubusco.  

 

 

SEGIAGUA aseguró que equipos especializados realizaron la evacuación técnica para determinar el procedimiento con el que atenderá los socavones, implementando protocolos de seguridad con el objetivo de reducir al mínimo las afectaciones a la ciudadanía.  

En tanto, a los habitantes que circulan por la zona les recomendó seguir las instrucciones del persona de la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).  

 

 

 

 

socavón Calzada Ignacio Zaragoza caos vial Lluvias baches

