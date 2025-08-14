Enorme socavón en la Calzada Zaragoza provoca caos vial (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La circulación se paró la mañana de este jueves 14 de agosto en los carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza, con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), debido a la aparición de un socavón.

En un comunicado, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que la oquedad tiene 4 metros de largo, 2.5 metros de ancho y 4.5 metros de profundidad sobre la tubería del drenaje.

Oficiales de #Tránsito de la #SSC realizan maniobras para retirar vehículo afectado por socavón en Calz. Gral. Ignacio Zaragoza antes de Anillo Periférico al Poniente.#AlternativaVial Av. Texcoco.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/8VL9qwOO7H — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 13, 2025

Además, precisó que sus elementos dieron atención a la emergencia y con trabajos técnicos identificaron alrededor de 14 metros lineales que requieren intervención especializada.

La dependencia recordó que se trata del segundo socavón que se forma en la misma avenida en menos de dos días, pues la mañana del pasado 13 de agosto se reportó la aparición de un socavón, de 1.5 por 3.5 metros, sobre los carriles de vía rápida de la Calzada Ignacio Zaragoza, casi esquina con la avenida Río Churubusco.

#PrecauciónVial | Reducción de carriles centrales de Calz. Ignacio Zaragoza a partir de Julián de los Reyes debido a socavón antes de Anillo Periférico al Poniente, oficiales de #Tránsito de la #SSC abanderan la zona para evitar percances y agilizan la circulación.… pic.twitter.com/84wfwX8ze5 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 14, 2025

SEGIAGUA aseguró que equipos especializados realizaron la evacuación técnica para determinar el procedimiento con el que atenderá los socavones, implementando protocolos de seguridad con el objetivo de reducir al mínimo las afectaciones a la ciudadanía.

En tanto, a los habitantes que circulan por la zona les recomendó seguir las instrucciones del persona de la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).