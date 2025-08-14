Policía niega acceso a mujer trans en vagón exclusivo del Metro; SSC impondrá sanciones (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina le negó el acceso a una mujer transexual que quería ingresar al área exclusiva de mujeres y niños menores de 12 años en la estación Merced de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

A través de redes sociales se difundió un video del momento en que la uniformada le impidió el paso a la persona, reiterando que no era una mujer, sino un caballero:

“Estás en un área restringida de mujeres, tú no eres mujer, eres un caballero. Estás en un área restringida para mujeres y tú no eres mujer (...) por tu ‘persona’, pásate de aquel lado”, dijo la policía.

?POLÉMICA EN EL METRO CAPITALINO?

???? POLICÍA IMPIDE A MUJER TRANS ENTRAR A VAGÓN EXCLUSIVO Y ESTALLA EL DEBATE ????



?? #CDMX | En la estación #Merced de la #Línea1 del @MetroCDMX, una elemento de la @PBI_SSC le cerró el paso a una mujer #trans que intentaba abordar el área… pic.twitter.com/VQ2gVIRt2L — QUÉ POCA MADRE ???? (@QuePocaMadre_Mx) August 13, 2025

En Merced, línea rosa (1), del @MetroCDMX, una guardia de seguridad impidió el paso a Alexa Andrade, una mujer trans, al vagón exclusivo para mujeres, alegando que “eres un caballero”.



¿Cómo se puede proceder con protocolos contra la discriminación en estos casos, @GobCDMX? pic.twitter.com/sMjZiPIfen — Ziggy Starbucks ??(Emilio Calderón) (@EmilioCadernMne) August 12, 2025

La grabación generó opiniones divididas entre los internautas. Algunos de ellos defendieron a la oficial, argumentando que “hizo su trabajo” conforme al reglamento del Metro:

“Aunque se enojen y ofendan, es hombre aunque se sienta y crea mujer, no lo es, no lo será, lo mismo pasa cuando quieren pasar al baño de mujeres, espero que @MetroCDMX no le haga nada y al contrario, que los haga respetar nuestros espacios”.

Por otro lado, usuarios expresaron su indignación y exigieron que se le obligue a la policía a tomar cursos de identidad de género, orientación sexual e inclusión para evitar la discriminación.

"Es necesario que se den cursos sobre inclusión y género, para evitar que la gente siga comentando tonterías como lo que comentan en publicaciones referentes a este caso. Debemos dejar de tener la mente cerrada, la ideología de género ha cambiado”, escribió un internauta en X.

Respuesta de la SSC

Tras la viralización del video, la SSC emitió una tarjeta informativa detallando los hechos y asegurando que no habrá tolerancia por conductas que atenten contra los derechos de las personas que circulan en la capital:

“En la estación Merced, en la separación de género, una elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) impidió el paso de una mujer trans al área exclusiva de mujeres y niños menores de 12 años, motivo por el cual, acudió al lugar el Jefe del Sector, quien escuchó la queja de la persona, permitiendo que viajara en el área de separación de género”, explicó la dependencia.

“Indicó que no habrá tolerancia a ningún tipo de conducta que atente contra los derechos de todas las personas que habitan o circulan por la ciudad, y se comprometió a que la uniformada recibirá capacitación en materia de equidad de género y respeto a los derechos de las personas de la comunidad LGBITTTQ+”.

Además, el informe señaló que la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa de la PBI le impondrá un correctivo disciplinario a la uniformada, que se integrará a la carpeta de investigación administrativa del caso y su expediente.