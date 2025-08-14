Usuarios reportan desorganización y falta de información tras cierre de 19 estaciones en la Línea 12 del Metro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Usuarios de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, quienes se vieron afectados con el cierre de 19 estaciones, reportaron desorganización y falta de información por parte de las autoridades para abordar el servicio gratuito de apoyo que brindó la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Este jueves 14 de agosto, a las 19:00 horas, el titular del Metro, Adrián Rubalcava, notificó que, debido a un corto circuito en la interestación entre Pino Suárez y Zócalo, el servicio de la Línea azul operó únicamente de la estación Colegio Militar a Cuatro Caminos, por lo que se suspendió la circulación de los trenes en las 19 estaciones que corren hasta el paradero de Taxqueña.

Tras lo anterior, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito apoyaron con camionetas oficiales para el traslado de personas entre Nativitas y Taxqueña.

Además, ejecutaron labores de vialidad para el resguardo y protección de las personas; así como para evitar incidentes y orientarlos a buscar opciones de transporte.

Sin embargo, tras el cierre, en las inmediaciones de las estaciones afectadas se comenzaron a registrar aglomeraciones de personas que caminaron desorientadas en búsqueda de alternativas de transporte para llegar a su destino.

Los afectados declararon a medios de comunicación que no hubo trabajadores del Metro apoyándolos para ubicar los puntos de salida del servicio de apoyo gratuito que brindó el RTP.

Algunos afirmaron que el incidente en el Metro prolongó su hora de llegada a sus hogares en más de una hora y media.

En tanto, a las 19:30 horas, Rubalcava compartió en sus redes sociales que el servicio provisional se amplió desde la estación Cuatro Caminos a Hidalgo: “Personal especializado del Metro continúa trabajando en zona de vías de la interestación Pino Suárez-Zócalo”.