Asaltan joyería dentro de Parque Lindavista, en la GAM; ladrones huyeron al Estado de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tres hombres escaparon de las autoridades con un botín de tres cajones con joyería, luego de que ingresaron a la plaza Parque Lindavista, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, y asaltaron el establecimiento “Cristal Joyas”.



En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que sus uniformados acudieron a las calles Riobamba y Colector 13, en la colonia Magdalena de las Salinas, para atender un reporte de robo en el centro comercial mencionado.



Ahí, los oficiales entrevistaron al encargado de la joyería afectada, quien dijo que tres hombres amagaron al personal del establecimiento para arrebatarles tres cajones con joyería, cuyo valor no pudo precisar.



Entonces, en las cámaras de videovigilancia, públicas y privadas, los oficiales encontraron que dos de los presuntos responsables huyeron en una motocicleta que después abandonaron en las calles Pernambuco y Montevideo, para subir a un vehículo que se encaminó al Estado de México por la autopista México -Pachuca.



Aunque la SSC precisó que ya se realiza su búsqueda en una acción conjunta, lo anterior significa que los presuntos asaltantes lograron burlar la vigilancia policial al interior de la plaza y tuvieron tiempo de huir antes de que en el sitio se presentaran los uniformados.



