“El crimen organizado está arrasando”: galardonada con Premio de la Juventud encara a diputados (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la entrega del Premio de la Juventud de la Ciudad de México 2025, una de las galardonadas, Ana Karen Sotelo Salazar, denunció a las autoridades de la capital mexicana y el Estado de México por su indiferencia ante el incremento del crimen organizado en el área metropolitana: “¡Se está llevando a la juventud el narcotráfico!”.

Este martes 12 de agosto, la ganadora en la categoría actividades académicas, profesionales, tecnológicas y de innovación, con el Club de Debate “Poder Cultural”, se paró en la tarima frente al pleno legislativo y se dijo víctima directa del incremento del crimen organizado.

Con fuerza, puso su caso sobre la mesa: “Si bien resido en la Ciudad de México, soy parte de una comunidad que el crimen organizado desapareció, es el Barrio del Cobradero (en Naucalpan), donde nunca nadie nos puso atención, hoy y siempre voy a denunciar, necesitamos verdadera justicia”.

Y de frente les exigió a los diputados locales: “Les pedimos que ustedes, como tomadores de decisiones, no nos callen, no nos cesen y nos permitan criticar al sistema, esto no es contra ningún partido político”.

Sotelo Salazar no dejó que su discurso pasara desapercibido y con seguridad llamó la atención a los legisladores que no le prestaban atención: “Es importante que nos escuchen, me parece una falta de respeto que, estando aquí, incluso recibiendo el premio, no nos hagan caso, están en sus propias conversaciones, ¿qué clase de actitud es esa? Es una burla”.