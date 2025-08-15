Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en inmueble asegurado por el Invea. Foto: Redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un inmueble asegurado por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), ubicado en la colonia Narvarte Oriente, de la alcaldía Benito Juárez, autoridades de la capital mexicana localizaron el cuerpo sin vida de una mujer que fue asesinada de manera violenta.

En una tarjeta informativa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el hallazgo se dio como parte de las investigaciones iniciadas a partir de una denuncia, presentada el pasado 7 de agosto, sobre una mujer desaparecida.

Por ello, el pasado jueves 14 de agosto, personal ministerial, policial y pericial ejecutó una inspección en el inmueble mencionado, donde en colaboración con la Comisión de Búsqueda de Personas local identificaron una zona de cemento de reciente creación que no estaba considerada en la construcción.

En ese lugar, con apoyo de un binomio canino, especialistas en criminalística, fotografía, arqueología y antropología, así como del Heroico Cuerpo de Bomberos, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer que murió de manera violenta.

La Fiscalía capitalina precisó que ya existe un hombre identificado como presunto involucrado en los hechos, por lo que las autoridades ya realizan acciones de búsqueda para localizarlo y presentarlo ante la autoridad judicial.

De acuerdo con reportes periodísticos, la víctima fue identificada como Alma Elena Sánchez Marcelo, de 30 años, quien fue reportada como desaparecida el pasado 15 de junio, en la colonia 10 de Mayo, de la alcaldía Venustiano Carranza.

El pasado 12 de agosto, la página de Facebook “Ayudemos a esta persona desaparecida” compartió la ficha de desaparición de Sánchez Marcelo en una publicación donde precisó que la afectada viajó desde Chiapas a la Ciudad de México y desapareció el mismo día que llegó.