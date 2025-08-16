Brugada entrega apoyos económicos por 18 mdp a más de mil familias afectadas por las lluvias

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada entrega apoyos económicos a familias afectadas por las lluvias. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Tras las fuertes lluvias que, en días pasados, azotaron a las alcaldías Venustiano Carranza, Iztacalco y Gustavo A Madero, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la entrega de cheques por 18 millones 30 mil pesos para mil 343 familias afectadas.

La mañana de este sábado, la morenista acudió a dichas demarcaciones como parte del programa “Apoyo de Emergencia” para las personas cuyas viviendas y negocios tuvieron daños por las lluvias.

Según informó, en Venustiano Carranza se entregaron 362 cheques; en GAM 882 y en Iztacalco 100. La exalcaldesa de Iztapalapa aclaró que este apoyo económico es “extra” y “provisional” al que las personas afectadas recibirán por parte del Seguro que la CDMX tiene en caso de emergencias como inundaciones.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada entrega apoyos económicos a familias afectadas por las lluvias. Foto: Eduardo Miranda.

El monto de dicho apoyo depende de la magnitud de los daños ocasionados por el nivel de la inundación sufrida:

5 mil pesos para afectaciones mayores a 15 centímetros.

10 mil pesos para inundaciones de hasta 50 centímetros.

25 mil pesos cuando el nivel superó los 50 centímetros.

También se tomó en cuenta el nivel de daño en las viviendas, que la autoridad clasifica por colores: morado -el más grave-, rojo, naranja y verde -el menos grave-.

En el acto gobierno capitalino informó que también se entregaron enseres, colchones, kits de limpieza, despensas y desayunos, comidas y cenas calientes.

Entrega de apoyo a familias afectadas por las lluvias en el acto realizado por la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada. Foto: Eduardo Miranda.

Acuerdo con Conagua

En el acto de entrega en la alcaldía Venustiano Carranza, el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza, anunció que el gobierno de la CDMX y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) acordaron implementar acciones para evitar futuras inundaciones en las demarcaciones del norte y oriente de la capital.

Entre esas acciones, mencionó hacer adecuaciones al Parque Lineal Gran Canal, que abarca zonas de la capital y del Estado de México. Ello, dijo, aumentará la capacidad de desfogue de agua de lluvia de 2% al 20 por ciento.

También se revisará y adecuará el Protocolo Metropolitano de Operación del Drenaje Profundo.

El funcionario agregó que se trabaja con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) para hacer desazolves dentro del territorio de esa entidad en el Río de los Remedios e impulsar una nueva planta de bombeo de aguas pluviales.

El secretario de Vivienda, Inti Muñiz Santini, informó que en Venustiano Carranza se invertirán 800 mil pesos para mantenimiento a 24 departamentos, principalmente a losetas y puertas; en Iztacalco se aplicarán 710 mil pesos para el mantenimiento de un edificio de 12 departamentos; en Gustavo A. Madero se destinarán 870 mil pesos para la atención de 29 viviendas.