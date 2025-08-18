Funcionario de Brugada llama “elefantito blanco” al IECM tras baja participación en consulta (Video)

El secretario de Atención y Participación Ciudadana de Gobierno de la CDMX en el video que publicó en redes. Foto: @tomaspliegoc

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Consulta de Presupuesto Participativo 2025 registró una participación de 295 mil 549 opiniones emitidas por parte de la ciudadanía, según informó el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el cual ya realiza el cómputo y validación de las opiniones recibidas en las dos mil 427 Mesas Receptoras de Opinión (MRO).

En un comunicado, el organismo precisó que el porcentaje de participación alcanzó solo un 4.04% de la Lista Nominal, incluyendo las 2 mil 325 opiniones emitidas en la jornada anticipada, que contempló 39 personas residentes en el extranjero; mil 975 en prisión preventiva y 311 en estado de postración y cuidadoras primarias.

Aunque la cifra representa un incremento de 2.94% respecto al ejercicio de 2022, el nivel de involucramiento ciudadano volvió a ser bajo, lo que reavivó cuestionamientos sobre la efectividad del proceso y la falta de difusión institucional, críticas que fueron retomadas por el secretario de Atención y Participación Ciudadana de Gobierno de la CDMX, Tomás Pliego, quien señaló la ausencia de promoción y calificó al IECM como un “elefantito blanco”.

El pasado domingo 17 de agosto, durante una sesión de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación (CPPCyC), el Instituto presentó el reporte del Sistema de Seguimiento a la Entrega Recepción de Paquetes, con corte a las 21:27, una vez recibidos el 100% de los paquetes de las dos mil 427 Mesas Receptoras de Opinión.

La consejera electoral y presidenta de la Comisión mencionada, Erika Estrada Ruiz, afirmó que cada una de las opiniones vertidas “son sumamente valiosas, porque hablan de esas voluntades que quieren cambiar la realidad de los espacios que ocupan, de cada colonia, barrio y Unidad Territorial y son valiosas

En tanto, la consejera, Maira Melsa Guerra, calificó la Consulta de Presupuesto Participativo 2025 como un ejemplo de “participación ciudadana, compromiso institucional y trabajo colectivo”.

”UN ELEFANTITO BLANCO: TOMÁS PLIEGO

Antes de que el IECM diera a conocer los resultados de la Consulta, Tomás Pliego publicó un video en su cuenta de X en el que arremetió contra dicho proceso: “Una vez más es lamentable constatar, corroborar que la participación es mínima, es nula, se supone que es el ejercicio más importante o fundamental del Instituto Electoral de la Ciudad de México”.

Para frente a una casilla de opinión, el funcionario del gobierno de Clara Brugada sentenció que no hay promoción para familiarizar a la ciudadanía con este proceso y alentar la participación: “No tiene conocimiento la gente de este ejercicio, principalmente sucede porque este Instituto, que tiene un presupuesto de millones y millones de pesos, pues no se esfuerza, no difunde, no convoca, no pega carteles, no distribuye volantes”.

Y agregó: “Pero como pelean los presupuestos, cada vez que el Congreso tiene que votar el presupuesto año con año, es verdaderamente lamentable. Tenemos un Instituto de adorno, un elefantito blanco que no ayuda, tenemos que revisar a fondo la Ley de Participación Ciudadana”.