Pastor de EE. UU. y su esposa sobreviven a ataque armado en CDMX: Lo que se sabe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un pastor estadounidense que se había mudado recientemente a la Ciudad de México para dirigir una misión religiosa resultó herido de bala durante un asalto en su domicilio la madrugada del sábado 16 de agosto. Su esposa, quien se encontraba con él, no sufrió lesiones.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días identificó al pastor como Tyler Wallis, de 57 años. Según un comunicado de la iglesia, el ataque ocurrió aproximadamente a las 2:00 de la madrugada, hora local, cuando un intruso ingresó a la vivienda de la pareja con la intención de robar.

Wallis fue trasladado a un hospital en la capital del país, donde recibió atención médica. Sam Penrod, portavoz de la Iglesia, informó el 16 de agosto que la condición del pastor era estable y que respondía favorablemente al tratamiento en una unidad de cuidados intermedios.

Un nuevo comienzo en México que fue interrumpido

Tyler y su esposa, Elizabeth Wallis, de 54 años, son originarios de Orlando, Florida, y habían llegado a la Ciudad de México el 1 de julio de 2025. Su llegada se dio después de que Tyler Wallis fuera designado como presidente de la Misión México Ciudad de México Oeste, un cargo que implica la supervisión de decenas de jóvenes misioneros.

La pareja se había instalado en su nuevo domicilio apenas dos meses antes de asalto. En publicaciones previas en redes sociales, la familia había manifestado su entusiasmo por iniciar esta nueva etapa de servicio en la capital mexicana.

Elizabeth Wallis, además de colaborar en las labores religiosas, se desempeña como coach de vida.

El ataque y la respuesta de emergencia

Los primeros reportes indican que el agresor, al ser sorprendido por la pareja dentro de su casa, disparó en varias ocasiones contra Tyler Wallis. Uno de los proyectiles, presuntamente de un arma calibre 9 mm, lo impactó debajo del esternón.

Tras el ataque, Elizabeth Wallis alertó a familiares y a las autoridades. Familiares de la pareja en Estados Unidos difundieron la noticia a través de redes sociales, solicitando oraciones por la salud del pastor.

"Un ladrón entró en su casa y Tyler recibió dos disparos. Por favor, despierten a todos y pídanles que oren por él", se leía en un mensaje compartido por familiares el 17 de agosto.

La investigación y la postura oficial

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días confirmó en su comunicado que coopera con las autoridades locales en la investigación del suceso. La institución también aseguró que todos los demás misioneros bajo su cargo en la zona se encontraban a salvo.

"Nuestras oraciones están con el presidente y la hermana Wallis, sus familiares y los misioneros durante este momento desafiante", expresó la iglesia en su comunicado del 16 de agosto.

Las autoridades de la Ciudad de México iniciaron una carpeta de investigación por los delitos de tentativa de homicidio y robo a casa habitación. Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de ninguna persona relacionada con estos hechos.

La hija del pastor, Madeleine Wallis, compartió en redes sociales que su padre se encontraba consciente y estable, y agradeció el apoyo recibido.