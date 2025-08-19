Alessandra Rojo de la Vega recibe al Consejo de la Nueva Derecha; hacen oración en la alcaldía (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien constantemente divulga en redes sociales su activismo feminista y su cercanía con la comunidad LGBT, sostuvo una reunión con la organización conservadora de reciente creación, el Consejo de Nueva Derecha.

La funcionaria de la alianza PAN-PRI-PRD recibió a los integrantes del movimiento político-religioso en las instalaciones de la alcaldía, donde realizaron una oración y encontraron puntos de coincidencia con “sus valores cristianos”.

Foto: Especial

El fundador de la Nueva Derecha y representante del Consejo, Raúl Tortolero, compartió con Proceso que durante la reunión coincidieron en “el amor, la solidaridad, el bien común, el apoyo a la familia y a la mujer, la cercanía con la gente, la apertura a la pluralidad, la defensa de la libertad y la lucha contra la dictadura socialista”.

Hoy recibimos con mucho gusto a líderes religiosos y evangélicos en la oficina. ???



Su acompañamiento y compromiso con la comunidad fortalecen el trabajo que hacemos todos los días para construir una Cuauhtémoc más justa, con valores, esperanza y unidad. #ElPoderEnTusManos pic.twitter.com/jnIQwGcRY9 — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) August 19, 2025

El encuentro contrasta con la imagen que ella misma ha cultivado como aliada de causas progresistas, incluso antes de asumir el cargo, cuando era reconocida por su activismo feminista. Mientras Rojo de la Vega promueve activamente lo anterior en sus redes sociales, el Consejo de Nueva Derecha ha sido claro en sus pronunciamientos contra lo que denomina ‘supremacismo LGBT’ y ‘supremacismo feminista’.

Al ser cuestionado sobre el contraste del activismo de la alcaldesa y la postura del Consejo respecto al feminismo, Tortolero respondió: “El feminismo que aceptamos es aquel que lucha por los derechos de la mujer, pero que no es una lucha contra los varones, sino que fomente la unidad familiar”.

???? ORANDO CON ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC-

DR. RAÚL TORTOLERO

CONSEJO NACIONAL #NuevaDerecha @AlessandraRdlv pic.twitter.com/x6GhjCkk4o — Dr. Raúl Tortolero (@raultortolero1) August 19, 2025

Sobre la discrepancia en las posturas que ambos manifiestan acerca de la comunidad LBGT, el también integrante del PAN habló de la opinión del Consejo: “A todos los gays los respetamos, porque son hijos de Dios, y nuestros semejantes; y en el PAN, por ejemplo, siempre ha habido y habrá. Lo que no queremos ver es que se agite la bandera del supremacismo arcoíris, porque tal cosa representa no a los gays, sino a un movimiento geopolítico de marxismo posmoderno. Eso ya no porque va contra la familia, la heterosexualidad, y la natalidad”.

No es la primera vez que Rojo de la Vega se reúne con el Consejo de la Nueva Derecha, con quien ya había grabado un video haciendo oración enfrente de la Parroquia de la Sagrada Familia en la colonia Roma, donde reposan los restos del padre Miguel Agustín Pro, considerado mártir de la Guerra Cristera, y publicado el 31 de mayo.