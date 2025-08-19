Detienen a una joven de 19 años que agredió a un bebé de 25 días de nacido

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el pueblo de San Bartolo Ameyalco, de la alcaldía Álvaro Obregón, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a una mujer que fue señalada como la presunta responsable de una agresión contra un recién nacido de 25 días.

La dependencia encabezada por Pablo Vázquez notificó que los hechos ocurrieron la tarde del pasado 18 de agosto, cuando sus oficiales atendieron un reporte emitido por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, sobre un menor en riesgo en la calle San Diego.

Al llegar, encontraron a una joven de 19 años en posible estado de intoxicación, quien sostenía en brazos al bebe agredido. Según la información compartida por la dependencia, la mujer fue señalada como la presunta agresora del menor, además, en medios de comunicación trascendió que también lo habría mordido.

Los uniformados aseguraron al menor y detuvieron a la joven, que fue trasladada ante el agente del Ministerio Público, en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes, quien determinará su situación jurídica y mantendrá bajo resguardo al pequeño para su atención médica y los trámites correspondientes.