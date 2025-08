Caso Narvarte: a 10 años del multihomicidio piden reunión con Sheinbaum para exigir justicia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 10 años del Caso Narvarte, familiares del fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quiroz y la modelo de nacionalidad colombiana Mile Martín, enviaron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para solicitar que las atienda en su calidad de víctimas y les dé “voz y esperanza” para saber la verdad y obtener justicia; sin embargo, no han tenido respuesta.

En ese contexto, este sábado realizaron un acto conmemorativo frente al departamento 401 del edificio número 1909 de la calle Luz Saviñón de la colonia Narvarte, donde fueron torturadas y ejecutadas las cinco víctimas la tarde del 31 de julio de 2015. A unos pasos del lugar, develaron un nuevo memorial sobre el caso, con la promesa del gobierno de la Ciudad de México de cuidar que no sea retirado ni robado como ha pasado con otros memoriales.

El pasado 21 de julio, Patricia Espinosa, hermana de Rubén, quien fue colaborador de Proceso, entregó en Palacio Nacional la misiva dirigida a Sheinbaum, cuya copia tiene la reportera. A nombre de los deudos del caso, le pidió que los reciba y le recordó que, en julio de 2022, cuando aún era jefa de gobierno de la CDMX, le solicitaron una reunión y no recibieron respuesta.

Peor, añadió que la nueva administración local, de Clara Brugada, tampoco se ha acercado a ellos para tener un encuentro y retomar el caso. Tampoco lo ha hecho la nueva fiscal, Bertha Alcalde Luján.

En entrevista con este medio, detalló que la intención de la carta es “que se acerque a nosotros, que nos atienda como víctimas y, por supuesto, que se resuelva el caso, que se agoten todas las líneas de investigación”. Añadió que, tras la entrega, “pensamos que a lo mejor para el día 31 de julio podríamos tener alguna respuesta, algún acercamiento, pero hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta por parte de ella”.

Segundo piso de la 4t “está peor”

Patricia Espinosa acusó que a 10 años del Caso Narvarte “no hay intención” del gobierno por resolverlo y que prácticamente están como en el día uno después del crimen que no solo conmocionó a la capital, sino al país y retumbó a nivel internacional, principalmente porque fue ejecutado un periodista y una activista.

“Todo fue una farsa de la 4T. Tuvimos dos partes de la 4T y ahora lo manejan como el ‘segundo piso’ de la 4T, pero el ‘segundo piso’ está peor que el primero, porque en el primero había una voluntad de un mejor trato a las víctimas, pero solo era voluntad, no eran avances. Ahora ni voluntad ni avances. Estamos totalmente detenidos en la investigación”, aseveró.

Recordó que tras la difusión del documental “A plena Luz”, producido por Alberto Arnaud, “las familias nos acercamos con la Fiscalía y nuestros representantes a darles mucho material de evidencia que finalmente guardaron en el cajón”.

La hermana del fotoperiodista reconoció que la fiscal Ernestina Godoy hubo un acercamiento en el que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX reconoció la participación de más personas en el crimen, pero no más. Solo han sido detenidas y sentenciadas tres personas. Recordó cuando la hoy consejera Jurídica de la Presidencia les prometió resolver el caso “en un año” y luego “antes de irse, pero se retiró, ni se despidió de nosotros y el caso se quedó a la deriva”.

Entonces, denunció: “En los últimos dos años ha habido pocos avances con todas las personas a cargo de la fiscalía y con todos los presidentes que han pasado, pero estos últimos dos años han sido los más lentos… No hay ningún tipo de avance, no hay respuesta de la autoridad. Creemos que eso está abonando y está totalmente parado y dirigido hacia la impunidad”.

También acusó que las autoridades han querido cerrar el caso, pero la insistencia de las familias no lo ha permitido. “Ahora vemos que hay una resistencia y una falta de compromiso y empatía por parte de las autoridades”.

La línea hacia Veracruz… en el cajón

Espinosa lamentó que, al paso del tiempo y de todas las irregularidades en la investigación, “ya se perdió mucha evidencia”. De hecho, acusó que, desde que el entonces procurador Rodolfo Ríos descartó que el crimen fue por el trabajo periodístico de Rubén, la investigación se inclinó hacia otro lado.

Agregó que las diligencias de la Fiscalía capitalina para ahondar en la línea de investigación por las denuncias de amenazas y persecución que hicieron Rubén Espinosa y Nadia Vera contra el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, solo fueron una especie de “check list” sin resultados.

“Se ha dicho que Rubén no hizo todas las denuncias de manera formal, ¡pues porque él no creía en las autoridades! Entonces si están buscando ahí, por supuesto que no van a encontrar”, dijo.

Y enfatizó en que “no se han considerado los testimonios de los amigos, de los colegas, toda la evidencia de las agresiones que tuvo Rubén. Todo eso se entregó a la Fiscalía desde hace muchos años, y sin embargo, no ha sido utilizado para nada. Todo está guardado en el cajón”.

Por último, dijo que, aunque estos 10 años de exigencia han sido “desgastantes”, seguirán con su exigencia de justicia, verdad y no repetición. “Queremos que ya no se repitan estos actos, porque pese a que hemos estado aquí 10 años, siguen ocurriendo, siguen asesinando periodistas, siguen asesinando mujeres”.

“No hay ninguna transformación”

Indira Alfaro, madre de Yesenia Quiroz, confesó que, a 10 años del asesinato de su hija, así como de Mile, Alejandra, Rubén y Nadia, “existe coraje, rabia, impotencia al ver que ya son 10 años que no ha habido ningún avance, que existen líneas de investigación que están estancadas y que a pesar de que hemos proporcionado información ciertas cosas al caso que no las investigan que nada es relevante”.

Con la voz cortada, añadió que “desde el momento en que la exfiscal Ernestina Godoy prometió que iba a haber verdad y justicia, fueron solo palabras y demostraron una vez más que el gobierno es lo mismo, que no hay ninguna transformación”.

Lo peor, acusó, “Godoy recibió un mejor cargo sin tener una buena acción en fiscalía como fiscal”. También lamentó que “siguen revictimizándola (a Yesenia) y tratando de dibujarla como un ser malo, como un monstruo. Entonces hace que sea también injusto y eso lastima”.

A 10 años del caso, afirmó que sigue siendo su voz: “Aquí estamos con la cabeza en alto para seguir defendiendo su memoria y luchando por la verdad. A mi hija la recuerdo con esa sonrisa, siempre alegre y luchona y una muy buena hija”.

Para no olvidarlos

El mediodía de este sábado, los familiares, abogados y conocidos de las víctimas hicieron un ritual de memoria frente al portón del edificio donde ocurrió aquella masacre la tarde del 31 de julio de 2015.

Con velas, flores, agua y copal que rodeaban las fotografías de los rostros de Alejandra, Mile, Nadia, Rubén y Yesenia, prometieron que seguirán exigiendo justicia y verdad por su muerte.

“Hija, dame fuerza, no me abandones”, dijo la señora Indira Alfaro. “Que no nunca se olvide lo que aquí pasó”, agregó Patricia Espinosa. En el acto se presentó un hombre que dijo ser padre de Alejandra Negrete y explicó que no participó en las conmemoraciones de otros años porque lo embargaba el dolor.

Luego, los demás participantes se acercaron a decir su pensar: “¡Justicia y verdad!”, “Memoria y justicia!”, “¡Paz para las familias!”, “¡Ni perdón ni olvido!”, “¡Responsabilidad política!”, “¡Memoria en resistencia!”, “¡Siempre serán recordados!”, “¡Justicia para todos!”.

Enseguida, pintaron la palabra “Justicia” en el pavimento con letras blancas gigantes que se miran desde el aire.

Como parte del acto conmemorativo de los 10 años del multifeminicidio y homicidio, los organizadores anunciaron que se construye un memorial digital para las víctimas “para seguir insistiendo en la justicia”. Éste se puede consultar en la página memorialnarvarte.org.

“Marca de la memoria. Caso Narvarte”

Como última parte de la conmemoración, familiares de las víctimas, representantes de la organización Artículo 19, coadyuvante de los deudos en la investigación, y representantes de la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México develaron el memorial “Marca de la memoria. Caso Narvarte”, un que muestra las fotos y la biografía de cada una de las víctimas y una explicación breve de lo ocurrido hace 10 años.

Ahí, recordaron que, en años pasados, las veces que pusieron memoriales afuera del edificio donde ocurrieron los hechos, los vecinos se los quitaban de inmediato y los desaparecían.

Sin embargo, dijeron que, con este memorial, colocado en la esquina de Luz Saviñón y Zempoala, a unos 20 metros del inmueble, existe el compromiso del gobierno capitalino y de la alcaldía Benito Juárez que cedió el espacio, para que no sea retirado y si es así, volver a colocarlo.

Destacaron que para la realización de este memorial intervino la Comisión de Derechos Humanos local (CDHCM), como parte de hacer posible el cumplimiento de uno de los puntos de la Recomendación 4/2017 que emitió el organismo, así como de la Ley de Memoria de la capital.

Indira Alfaro, madre de Yesenia, consideró que con este nuevo memorial representa el dolor de que se sepa la manera en que murió su hija, pero “también es gratificante que sepan quién fue ella y que se le recuerde con dignidad. Tenemos derecho a un lugar digno dónde recordarla”.

Patricia Espinosa, hermana de Rubén, aseguró que todas las veces que les quitaron los memoriales fueron “actos de complicidad” como desde el momento en que ocurrieron los hechos en el edificio “y nadie hizo nada, nadie llamó a ninguna autoridad, nadie los defendió, nadie los apoyo”. El nuevo memorial, agregó, será un lugar para recordar a los suyos y hacer visible la exigencia de que no se repitan los hechos.

María de Vecchi, Oficial del Programa de Verdad y Memoria de Artículo 19 dijo que este memorial ha significado la lucha por el espacio para que las familias puedan recordar la vida de sus familiares. “La importancia de la memoria es recordar, pero también garantizar la no repetición de los hechos”.

Mariana Gómez, directora de Patrimonio Histórico de la secretaría de Cultura del gobierno de la CDMX, agradeció a las familias la confianza para acompañar el proceso, sabiendo que “el Estado tiene la obligación de dar verdad, justicia y memoria”, como parte de la Ley de Memoria que tiene la ciudad.

Reconoció que “hay mucha desconfianza hacia las autoridades y que no se les ha tratado bien en muchas ocasiones”.

Y cerró: “El compromiso que se ha hecho con la Comisión de Derechos Humanos, con la alcaldía Benito Juárez y con la Secretaría de Cultura es cuidar este espacio, que ya no sea solamente la cuestión de las familias o de los acompañantes, sino que sea nuestra labor es también cuidar este espacio, precisamente por la historia que tiene de muchas intervenciones, robo, etcétera, a estas marcas de memoria”.