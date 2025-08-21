Anuncian cierres viales por programa de bacheo en la CDMX; este es el calendario

Programa de bacheo en Eje 3 Oriente, en el tramo de Calz. Ermita Iztapalapa a Anillo Periférico dirección sur a norte. Foto: @SOBSECDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer los cierres viales que realizará entre el 20 y el 31 de agosto, en un horario de 22:00 a 5:00 horas para realizar el programa de bacheo nocturno, con el que busca reparar más de mil kilómetros en 217 avenidas principales.

En total serán 50 cuadrillas que atenderán 10 kilómetros de vías primarias por las noches. La meta del gobierno de Clara Brugada es que para diciembre se hayan atendido mil kilómetros de avenidas principales en la ciudad.

¿En qué fechas se cerrarán las avenidas?

De acuerdo con el calendario inicial publicado por el gobierno de la CDMX, los cierres de 22 horas a 5 horas iniciarán el 20 de agosto y se extenderán hasta el 2 de septiembre afectando las siguientes avenidas:

20 de agosto: Avenida de los Insurgentes.

21 de agosto: José Loreto Fabela.

22 de agosto: Eje 2 Oriente.

23 de agosto: Canal de Apatlaco.

24 de agosto: Canal de Tezontle.

25 de agosto: Periférico (ambos sentidos)

26 de agosto: Eje 4 Oriente.

27 de agosto: Eje 5 Norte.

28 de agosto: Eje 1 Sur.

29 de agosto: Av. Paseo de la Reforma.

30 de agosto: Av. Oceanía.

31 de agosto: Eje 8 Sur (Ermita Iztapalapa).

1 de septiembre: Canal de Tezontle.

2 de septiembre: Viaducto Miguel Alemán, Río Becerra y Río de la Piedad.

Las vías alternativas se podrán consultar en tiempo real a través de las redes sociales de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE).

Raúl Basulto Luviano, titular de la SOBSE, explicó que tendrán un calendario previo para informar sobre los trabajos de reencarpetado de las vialidades primarias. “La característica de este bacheo programado nocturno es que vamos a bachear toda la avenida, (por lo que) toda la vialidad se cierra completamente”, puntualizó durante la presentación del programa.

El Bacheo Programado Nocturno forma parte del Plan Integral de Mantenimiento a la Carpeta Asfáltica, con una inversión de dos mil 250 millones de pesos para atender 250 kilómetros de vialidades primarias en la capital con bacheo nocturno, bacheo por reporte ciudadano o emergencia y un programa estratégico de pavimentación.

En paralelo al bacheo nocturno, otras 50 cuadrillas atenderán los baches por reportes ciudadanos y emergencias, “en menos de 48 horas”. Las personas podrán reportar los baches al número 0311 de Locatel, y por medio de un chatbot llamado Bachetel, que se presentará el próximo lunes.

Tras las acciones anunciadas por la autoridad para mejorar la pavimentación, usuarios en redes sociales cuestionaron si la autoridad se coordinó para revisar el sistema de drenaje y agua potable antes de llevar a cabo el reencarpetamiento. Así mismo, criticaron que solo se atiendan las vías primarias, ya que las vías secundarias y terciarias de varias colonias en la ciudad presentan un serio problema de baches.