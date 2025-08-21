Destinarán 600 millones de pesos para rehabilitar de unidades habitacionales en CDMX

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, en conferencia . Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que este año destinará 600 millones de pesos a la rehabilitación de unidades habitacionales, además, presentará al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma para modificar la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles, con la intención de “dar más facultades a la recuperación de áreas comunes”.

Este jueves 21 de agosto, la mandataria local presentó el programa “Otoch” para el mejoramiento de unidades habitacionales de interés social, con el que afirmó que este 2025 se atenderán mil 200 unidades de la capital mexicana: “En esta ocasión y en este año le destinamos 600 millones de pesos para las unidades habitacionales, más del doble, porque consideramos que hay que atender estos conjuntos habitacionales de manera prioritaria”.

En conferencia desde la Unidad Habitacional Infonavit Iztacalco, precisó que 600 unidades habitacionales recibirán mantenimiento mayor, mientras que 400 conjuntos urbanos tendrán mantenimiento menor y en 200 condominios se impulsarán actividades que fomenten la cultura y la recreación, con acciones del Programa de Bienestar, Organización y Paz en tu Unidad Habitacional.

Otras acciones que emprenderá la morenista para beneficiar a los vecinos son:

La aplicación del programa Ojos que te Cuidan, que dotará de videocámaras de seguridad conectadas al C5.

Retiro de vehículos chatarra.

Un programa de protección civil.

Acciones para garantizar el suministro de agua.

La implementación de un programa de protección del medio ambiente.

Desarrollo de proyectos culturales, deportivos y jornadas de salud en estas comunidades.

Reformas a la Ley de Propiedad

Brugada también adelantó que presentará al Congreso local una iniciativa para modificar la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México, con la intención de otorgar mayores atribuciones en la recuperación de áreas comunes, la implementación de proyectos culturales y deportivos, así como jornadas de salud, la instalación del Sistema Público de Cuidados, “entre otras acciones”.

La dirigente local estuvo acompañada del secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, quien compartió que en la Unidad Habitacional Infonavit Iztacalco ya se ejecutaron acciones de mantenimiento y mejoramiento urbano, como la poda de más de 320 árboles, la recuperación de 25 mil metros cuadrados de áreas verdes y jardinería en camellones, la rehabilitación de cuatro módulos de juegos infantiles, así como el rescate de canchas deportivas y espacios públicos.

También se repararon 53 luminarias, se instalaron 58 nuevas y se realizó el retiro de más de 10 camiones de cascajo y basura de las inmediaciones de la unidad.