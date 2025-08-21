Exconsejero jurídico capitalino, Néstor Vargas Solano fue denunciando por abuso sexual en 2022

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En noviembre del 2022, Néstor Vargas Solano, a quien la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propondrá como representante de su gobierno ante el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ), fue acusado del presunto delito de abuso sexual agravado y acoso sexual cuando era consejero Jurídico y de Servicios Legales de su gobierno en la Ciudad de México.

La denuncia se dio a conocer a finales de enero del 2023. El presunto delito fue en agravio de una excolaboradora de Vargas Solano, quien el 8 de noviembre del 2022 interpuso la denuncia que quedó asentada en la carpeta de investigación CI-FIDS/FDS-6/UI-FDS-6-01/01880/11-2022 de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX).

En ese entonces, la fiscal local era Ernestina Godoy Ramos, actual consejera Jurídica de la Presidencia de la República.

El 1 de febrero del 2023, en conferencia, la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre dicha denuncia, a lo que respondió:

“Pedí dos cosas: uno, la Fiscalía que pueda resolver pronto, si es que hay esta denuncia penal; y segundo, a la Secretaría de las Mujeres, que normalmente hacemos eso, para poder hablar con las víctimas. Y siempre se va a tomar una decisión justa”.

Como lo publicó Proceso, la entonces aspirante presidencial, declarada feminista, dijo que para entonces no había hablado con el consejero jurídico de ese tema; pero cortante insistió: “sí con la fiscal (Ernestina Godoy) y con la secretaria de las Mujeres (Ingrid Gómez) para que hable con la persona que presentó la denuncia”.

Y agregó: “como siempre hemos sido, vamos a ser siempre justos, pero hay que investigar primero”.

Aquel día, la prensa le recordó de otros dos casos de funcionarios de su gobierno señalados por violencia sexual y ella reiteró:

“Para nosotros hay cero tolerancia frente al acoso y el abuso, pero siempre hay que tener la información, también para no cometer ninguna injusticia. Entonces, no es que nos vamos a tardar mucho, pero hay que tener toda la información”.

Después de la denuncia, Vargas Solano, uno de los hombres de confianza de Sheinbaum desde que fue jefa delegacional en Tlalpan, siguió en el cargo. A la salida de ésta para ir por la candidatura presidencial de Morena, fue ratificado por el jefe de gobierno sustituto, Martí Batres.

En los últimos meses, Vargas se ha desempeñado como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez.

Proceso solicitó a la FGJCDMX el estatus de la carpeta de investigación del caso, pero hasta el momento de la publicación de esta nota, no había respondido.

