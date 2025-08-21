“Somos amigos, es una ventaja”: esto dijo el líder sindical del Metro del director Adrián Rubalcava

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Nos conocemos hace más de 20 años, somos amigos, podemos considerar que es una ventaja”, afirmó el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Fernando Espino, al ser cuestionado sobre su relación laboral con Adrián Rubalcava, titular del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El pasado 20 de agosto, Rubalcava y Espino acudieron a la firma del convenio entre la Federación Internacional del Transporte (IFT por sus siglas en inglés) y las Secretarías de Trabajo y Turismo de la Ciudad de México, para proteger los derechos de los trabajadores en el Mundial de Fútbol 2026.

Ahí, el líder sindical fue abordado por periodistas que lo cuestionaron sobre la relación que sostiene con el titular del Metro, quien lleva apenas cuatro meses en el cargo: “Tenemos muy buena relación, nos conocemos hace más de 20 años, somos amigos, podemos considerar que es una ventaja tanto para el Metro como para los trabajadores, nos entendemos perfectamente bien”.

Espino precisó que, desde que asumió el cargo, Rubalcava mostró interés en familiarizarse con las problemáticas del gigante naranja: “Está acudiendo a todas las áreas, le estamos dando una explicación de lo necesario (...) los tiene tanto por oficio como por manera verbal, que se lo explican los técnicos especializados de todas las áreas y él está consciente”.

Plan Estratégico de Mantenimiento 2025-2029

Durante el evento, el representante del sindicato y el director general firmaron el l Plan Estratégico de Mantenimiento Metro 2025-2029, que consta de los siguientes puntos: