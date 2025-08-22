Asesinan a una niña de 10 años y a su tía en la colonia Santa María Tepepan, Xochimilco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una niña de 10 años y su tía de 51 fueron asesinadas a balazos en la alcaldía Xochimilco, luego de que dos sujetos armados, a bordo de una motocicleta, se les aproximaron y las atacaran de manera directa cuando regresaban a su domicilio.

Los hechos ocurrieron en la colonia Santa María Tepepan, en el cruce de 16 de Septiembre y Niños Héroes, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron tras recibir un reporte del C2 Oriente sobre personas lesionadas por arma de fuego.

En el lugar, un hombre a bordo de un vehículo rojo pidió auxilio a los policías y señaló que en la parte trasera del automóvil estaban inconscientes su tía y su sobrina. Al revisarlas, los oficiales observaron que presentaban manchas de sangre, por lo que solicitaron servicios médicos de emergencia y en el lugar se presentaron paramédicos que diagnosticaron a ambas sin signos vitales.

El conductor narró que momentos antes había salido a una tienda de autoservicio con su familia, y al regresar, dos hombres en motocicleta se les acercaron; uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó de manera directa contra la mujer y la niña, para después huir del lugar.

La zona fue acordonada por los oficiales, quienes informaron de los hechos a las autoridades ministeriales para los servicios periciales correspondientes.

La SSC precisó que, con apoyo de las cámaras del C2 Oriente, sus oficiales realizan labores de análisis para identificar y ubicar a los responsables.