Frustran secuestro en un punto de revisión del alcoholímetro de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un presunto secuestro fue frustrado en un punto de revisión del Programa Conduce Sin Alcohol en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recibieron la denuncia de un ciudadano que dijo haber sido retenido contra su voluntad dentro de un vehículo.

Todo comenzó cuando los uniformados marcaron el alto a un vehículo negro. En ese momento, el copiloto descendió de la unidad y trató de escapar corriendo, lo que desató una persecución que concluyó metros adelante con su aseguramiento.

Mientras tanto, un pasajero que viajaba en la parte trasera del automóvil pidió auxilio y denunció que había sido interceptado al salir de su trabajo, golpeado y obligado a subir al vehículo contra su voluntad. De inmediato fue resguardado por los agentes.

Ante la denuncia, los policías detuvieron tanto al conductor, de 48 años, como al joven de 19 que intentó huir. Tras leerles sus derechos, fueron trasladados a la Fiscalía Antisecuestros, donde se definirá su situación legal.

El hombre rescatado fue valorado por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes le diagnosticaron una contusión con edema en el arco cigomático, sin requerir hospitalización.

Más tarde, una mujer de 30 años se presentó en la oficina ministerial y relató que recibió una llamada en la que le aseguraban que su primo estaba secuestrado. Bajo amenaza, realizó un depósito a una cuenta bancaria proporcionada por los presuntos responsables. Esta información fue integrada a la carpeta de investigación.