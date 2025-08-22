Vinculan a proceso a seis de los 13 detenidos por el homicidio de funcionarios de Clara Brugada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Seis de las 13 personas detenidas por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fueron vinculadas a proceso, aunque no por el doble homicidio que cimbró a la administración capitalina, sino por delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con reportes periodísticos, entre los señalados estuvieron David “N”, Joshua “N”, Abraham “N” y Sandra “N”, a quienes el juez de control vinculó a proceso por narcomenudeo y les estableció la medida cautelar de prisión preventiva durante un plazo de dos meses, establecido para cerrar la investigación complementaria.

La autoridad judicial también determinó la vinculación a proceso de Francisco “N” y Norma “N” por delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico, además de posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que el caso de ambos implicados será competencia del fuero federal.

Un juez de control también dictó prisión preventiva justificada a Arturo “N” por delitos contra la salud, posesión indebida de tarjetas de circulación y narcotráfico. La defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que el próximo miércoles 27 se definirá si es vinculado a proceso.

Las personas procesadas forman parte de las detenciones derivadas del operativo realizado por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, el cual se realizó en la capital mexicana y el Estado de México, con la participación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El despliegue fue hecho público el pasado 20 de agosto por la fiscal general de la CDMX, Bertha Alcalde, quien detalló que hasta el momento las indagatorias han establecido que el doble homicidio de Guzmán y Muñoz no fue fortuito, sino una agresión planeada. Las investigaciones apuntan a que las víctimas fueron vigiladas en distintos momentos de mayo y que al menos cinco vehículos participaron en las labores de seguimiento y escape. Sin embargo, el móvil del ataque aún no ha sido esclarecido.