Así fue como un operativo de alcoholímetro se convirtió en una operación de rescate de secuestro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un punto de revisión del programa "Conduce Sin Alcohol" de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se convirtió en el escenario del rescate de un hombre privado de su libertad y la detención de dos presuntos responsables. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 22 de agosto de 2025, en el cruce de las avenidas Ribera de San Cosme e Insurgentes Norte, en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

¿Cómo una revisión de rutina destapó un delito?

Oficiales de la SSC instalados en el punto de control le marcaron el alto al conductor de un vehículo de color negro para efectuar la prueba de alcoholemia que establece el protocolo. Justo cuando el automóvil detuvo su marcha, el hombre que viajaba en el asiento del copiloto, un joven de 19 años, abrió la puerta y comenzó a correr para huir del lugar.

Esta acción activó una respuesta inmediata de los agentes, quienes iniciaron una persecución a pie que culminó metros más adelante con la detención del individuo. Mientras un grupo de policías aseguraba al joven, otros oficiales se aproximaron al vehículo, donde la situación dio un giro inesperado.

La víctima aprovechó la oportunidad para pedir auxilio

Un hombre que se encontraba en el asiento trasero del coche aprovechó la presencia policial para solicitar ayuda. En su primera declaración en el lugar, narró a los agentes que momentos antes, al salir de su centro de trabajo, fue interceptado por los dos sujetos. Declaró que lo agredieron físicamente y lo forzaron a subir al automóvil, donde lo mantenían retenido en contra de su voluntad y bajo amenazas.

Ante el señalamiento directo, los oficiales procedieron a la detención del conductor, un hombre de 48 años, y lo aseguraron junto con el joven de 19 años que había intentado escapar. Los agentes leyeron sus derechos constitucionales a ambos detenidos antes de trasladarlos.

Una extorsión ya estaba en proceso

Mientras se desarrollaban los hechos en la vía pública, una familiar de la víctima ya era objeto de una extorsión. Más tarde, en las instalaciones de la fiscalía, se presentó una mujer de 30 años que se identificó como prima del hombre rescatado.

La mujer informó a las autoridades que había recibido una llamada telefónica en la que le comunicaron que tenían retenido a su primo. Bajo la amenaza de que atentarían contra la vida de su familiar, le exigieron realizar un depósito de dinero a una cuenta bancaria, la cual le fue proporcionada a través de un mensaje de texto. La denunciante confirmó que, por temor, realizó la transferencia económica solicitada por los captores. Esta declaración fue integrada de manera formal a la carpeta de investigación iniciada por el delito de secuestro.

Atención a la víctima y proceso judicial

La víctima fue atendida en el lugar por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Tras una valoración, lo diagnosticaron con una contusión con edema en el arco cigomático, una lesión en el rostro que no requirió su traslado a un hospital.

Los dos detenidos, de 19 y 48 años, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro. Dicha fiscalía será la encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las indagatorias para esclarecer completamente los hechos y establecer la posible participación de otras personas en el ilícito.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, confirmó las detenciones y destacó la importancia de los operativos del programa "Conduce Sin Alcohol", no solo como medida de prevención de accidentes viales, sino también como una herramienta para la detección de delitos de alto impacto en la Ciudad de México.