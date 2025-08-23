Brugada anuncia instalación de Gabinete de Atención a Barrancas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, adelantó que el próximo miércoles instalará un Gabinete de Atención a Barrancas para recuperar las mil hectáreas de barrancas que hay en la capital mexicana.

Durante una jornada de “Gobierno Casa por Casa”, en la alcaldía Magdalena Contreras, la dirigente local remarcó que ya arrancó el Plan Integral de Recuperación de Ríos y Barrancas 2025-2030, el cual presentó el pasado 8 de agosto, con el objetivo de limpiar, sanear y restaurar 26 barrancas, distribuidas principalmente en las alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan y Cuajimalpa.

Entonces, Brugada refirió que, como una acción adicional, su administración decidió instalar un Gabinete especializado en esta materia, que estará integrado por las Secretarías del Medio Ambiente (Sedema), de Gestión Integral de Agua (SEGIAGUA), y la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse). Además, contará con la participación del alcalde de la Magdalena Contreras, Fernando Mercado; el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín; la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio y el alcalde de Cuajimalpa, el opositor, Carlos Orvañanos Rea.

“De esta manera, hemos decidido recuperar las barrancas de la Ciudad de México, que son mil hectáreas de barrancas (...) Y hemos distribuido todas las barrancas que tienen valor ambiental, que suman esa cantidad, entre estas áreas; desde las alcaldías hasta las secretarías del Gobierno de la ciudad”, declaró la morenista.