El miércoles definirán situación legal de otro implicado en homicidio de colaboradores de Brugada

El vehículo en el que fue ejecutada Ximena . Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Seis de los 13 detenidos, supuestamente involucrados en el homicidio de Ximena y José, secretaria particular y asesor de la actual jefa de gobierno, Clara Brugada, fueron vinculados a proceso por delitos menores que van desde narcomenudeo y portación de armas de fuego. Durante la audiencia no se explico qué grado de participación tuvieron los detenidos en el hecho criminal.

A los imputados se les fijó prisión preventiva justificada. El juez que tomó el caso calificó como legal la detención a pesar de que la defensa de los imputados dijo que se cometieron varias irregularidades en los operativos realizados en la Ciudad de México y el Estado de México.

Así se detalló que a David “N”, Joshua “N”, Abraham “N” y a Sandra “N” se les vinculó a proceso por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

El juez de control que llevó la audiencia de las cuatro personas vinculadas a proceso fijó el plazo de dos meses para cerrar las investigaciones complementarias.

También fueron vinculados a proceso Francisco “N” y Norma “N” por delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico, además de posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Su caso pasará al fuero federal por el delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, por lo que un juzgador federal deberá resolver el plazo de investigación complementaria.

Además, un juez de control impuso prisión preventiva justificada a Arturo “N” por delitos contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de comercio, por posesión indebida de tarjetas de circulación y por el delito de narcotráfico.

La defensa de Arturo “N” solicitó la ampliación del término constitucional para su defendido, por lo que será hasta el miércoles 27 cuando se defina si es vinculado a proceso o no.