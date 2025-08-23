Una mujer cae a un socavón mientras caminaba en la Gustavo A. Madero

Personal de emergencias rescatan a la mujer que cayó en el socavón. Foto: @SGIRPC_CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una mujer fue rescatada tras caer en un socavón que se abrió en una zona peatonal de la esquina de Avenida Talismán y Eduardo Molina, en la colonia Gertrudis Sáncheza de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Personal de los Bomberos de la Ciudad de México y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) lograron llegar a la mujer que cayó unos dos metros en el agujero que, según se aprecia en fotografías, mide alrededor de dos por tres metros.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX informó que la mujer, cuya identidad no se reveló, fue trasladada a un hospital para su atención médica.

En fotografías difundidas en la red social X se muestra a la mujer en una camilla de rescate.