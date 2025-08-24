Aprehenden en Tlalpan al líder de la banda “Los Estúpidos” que opera en el sur de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Luis Alberto “N”, alias “El Estúpido” y presunto líder de la banda “Los Estúpidos”, fue aprehendido en la alcaldía Tlalpan por su probable participación en el delito de secuestro agravado, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Anteriormente había sido detenido por su posible participación en un homicidio, proceso que enfrentaba en libertad por determinación judicial, añadió la dependencia capitalina en un comunicado.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió a Luis Alberto ‘N’, alias ‘El Estúpido’, por su probable participación en el delito de secuestro agravado.

“Se le señala como probable líder de la organización delictiva denominada ‘Los Estúpidos’, la cual opera en la zona sur de la Ciudad de México y está vinculada con delitos como robo con violencia, extorsión, homicidio y narcomenudeo, entre otros”, destacó el comunicado.

Según antecedentes, la persona aprehendida había sido detenida anteriormente por su posible participación en un homicidio, proceso que enfrentaba en libertad por determinación de un juez federal, quien instruyó la modificación de la medida cautelar derivado de un amparo promovido por su defensa, sostuvo la Fiscalía capitalina.

De acuerdo con la investigación por el delito de secuestro agravado, en julio de 2020, un hombre junto con su esposa y sus dos hijas se encontraban a bordo de un taxi que circulaba en la colonia San Pablo Oztotepec, alcaldía Milpa Alta, cuando otro vehículo conducido presuntamente por Luis Alberto "N" y otro sujeto, les habría cerrado el paso para descender con violencia al hombre del taxi y privarlo de la libertad por aproximadamente tres horas.

“Por estos hechos, este jueves 21 de agosto, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron y detuvieron a Luis Alberto ‘N’ en la colonia Santa Úrsula Xitla, alcaldía Tlalpan. Posteriormente, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde un juez de control definirá su situación jurídica”, explicó la Fiscalía en el comunicado difundido el viernes.